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俄證實：拜登之子杭特參與烏克蘭生物實驗計畫

▲▼拜登次子杭特。（圖／路透）

▲ 捲入一拖拉庫醜聞的拜登次子杭特 。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

俄羅斯國防部周四(31日)公布了現任美國總統拜登之子杭特(Hunter Buden)跟美國國防部「減少威脅局」員工、五角大廈及在烏克蘭的承包商的部分通訊文件，證實拜登之子參與了美國在烏克蘭的生物實驗計畫。

「減少威脅局」原名Defense Threat Reduction Agency，簡稱DTRA，是美國國防部(五角大廈)轄下的機構之一。俄國國防部稱，西方媒體報導也證實了這些訊息。

上述曝光的信件內容顯示，杭特為「博萊克威奇」(Black and Veach)與「梅塔比奧塔」(Metabiota)這兩家承包商爭取資金，為他們金援在烏克蘭進行的病原體研究發揮了重要作用。

俄羅斯「衛星通訊社」報導，「博萊克威奇」是五角大廈的長期承包商，負責各種研究計畫，該公司長期以來一直為五角大廈在烏克蘭進行的工作項目效力。俄軍在3月稍早時查獲的檔案顯示，該公司負責監督烏克蘭的生物計畫。

記錄中同時顯示，美國國防部在烏克蘭進行的工作項目絕非科學研究。「梅塔比奧塔」公司副總裁的一封郵件內容則顯示，該公司的工作主要是保障烏克蘭經濟和文化獨立性，擺脫俄羅斯的影響。

▲美國一直不願意公開他們在全球各地進行軍事生物實驗活動的內容，讓人不免懷疑當中是否有著不可告人的目的。(示意圖／達志影像／美聯社）

美國一直不願意公開他們在全球各地進行軍事生物實驗活動的內容，讓人不免懷疑當中是否有著不可告人的目的。(示意圖／達志影像／美聯社）

「今日俄羅斯」(RT)網站報導，俄軍「輻射、化學和生物防護部隊」司令基里洛夫(Igor Kirillov)中將周四在一項特別簡報會上表示，DTRA官員波普(Robert Pope)是烏克蘭生物研究項目的「關鍵人物之一」，也是「在基輔建立一個特別危險微生物中央儲藏庫」想法的發起人。

此外，五角大廈在烏克蘭進行的生物研究計畫由DTRA駐基輔辦公室主任溫特羅(Joanna Wintrol)負責協調，直到2020年8月她才離開。溫特羅直接監督了UP-4、UP-6和UP-8研究專案，專門研究致命病原體，包括炭疽、剛果-克里米亞熱和鉤端螺旋體病等。

基里洛夫指出，跟美國機構的聯絡人是烏克蘭前衛生部長蘇普蘭(Ulyana Suprun)，她本人是美國公民，主要的中間人是私人承包商「博萊克威奇」，五角大廈的另一家承包商「梅塔比奧塔」也參與其中。

這名中將表示，現任美國總統拜登之子杭特登在「依靠在烏克蘭境內創造病原體發財方面發揮了重要作用」，並特別鎖定拜登跟「博萊克威奇」與「梅塔比奧塔」高管之間的多封電子郵件。

▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

2009年1月20日，杭特在華府陪同父親出席總統就職典禮時的畫面。（圖／路透）

根據這些通信內容，「梅塔比奧塔」副總裁被描述為「亨特．拜登的密友」。基里洛夫又說，西方媒體已經證實了這些電子郵件的真實性。「今日俄羅斯」指出，上述所指的「西方媒體」可能是指英國《每日郵報》。

上周，《每日郵報》引述相關電子郵件和信件指出，杭特幫助五角大廈承包商「梅塔比奧塔」獲得了數百萬美元的融資，同時他還跟合夥人一起向該公司投資了50萬美元。

「今日俄羅斯」稱，已曝光的一份檔案顯示，「梅塔比奧塔」對烏克蘭的興趣超過了研究和賺錢的範圍。該公司一名高管在2014年4月給杭特的備忘錄中寫道：「我們應盡量研究出如何能夠不動聲色的利用我們的團隊、網路和概念，來維護烏克蘭的文化和經濟獨立於俄羅斯，讓烏國繼續融入西方社會。」

▲▼疑似杭特的自拍照片曝光。（圖／翻攝自GTV）

疑似杭特的不雅自拍照片曝光。（圖／翻攝自GTV）

基里洛夫其後展示出的一份備忘錄，會讓基輔當局也對這些生物實驗室感到擔憂。2017年，烏克蘭安全局(SBU)赫爾松部門的一封信件稱，DTRA與「博萊克威奇」打算「控制對烏克蘭微生物實驗室的運作。這些實驗室對特別容易感染的病原體進行研究，而這些病原體可用於製造新型生化武器或使其現代化」。

基里洛夫提到2019年6月烏克蘭衛生部公共衛生中心的一份「保密文件」 ，該文件要求「包括受試者死亡」等「嚴重事件」等必須在24小時內向美國生物倫理當局報告。

基里洛夫說，「我們不排除上述美、烏兩國官方的研究計畫只是冰山一角。實際上，有志願者的確感染了剛果-克里米亞熱病毒、漢他病毒和鉤端螺旋體病的病原體。美國視烏克蘭人民的生命如草芥，同時把他們拿來當白老鼠進行生物和醫學實驗。」

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