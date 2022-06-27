　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被逼上戰場　胖到擠爆軍服

▲▼普丁缺人手！俄羅斯退役將領被派赴烏克蘭指揮作戰　重127公斤、日飲1瓶伏特加。（圖／翻攝自推特）

▲帕維爾胖到根本穿不下正常軍裝，只能重新訂製。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭戰況激烈，有許多菁英部隊與高級指揮官在戰場中傷亡，嚴重影響俄軍戰力。為此，總統普丁不得不將退休將領重新召回，並將他們推上戰場。一名67歲退役將領更被普丁「抓回來」，指派為特種部隊的指揮官，然而他在退休後每天暴飲暴食還酗酒，因此體重飆升至20英石（約127公斤），甚至只能穿上特製軍裝，才不會擠爆衣服。

根據《每日星報》報導，現年67歲的俄軍退役將領帕維爾（Pavel）服役40多年，曾被派往敘利亞，並且在蘇聯時期到阿富汗作戰。儘管帕維爾是一名優秀的將領，但因為年紀漸長，因此也在5年前退役。

退役後的帕維爾仍住在莫斯科的郊區，但他自從離開軍隊後，便開始暴飲暴食，每天至少吃5餐，甚至還染上酒癮，1天至少要喝1公升的伏特加。正因如此，帕維爾在退役5年後，體重飆升至127公斤，整個人都圓了一圈。

▲▼克宮證實，今年的「與普丁對談」活動無法在7月前舉行。（圖／路透）

▲普丁逼迫許多退役軍官重新回到前線作戰。（圖／路透）

如今俄烏戰爭陷入僵局，大量的菁英部隊士兵與高級指揮官在戰爭中傷亡，前線戰力大幅減弱，因此帕維爾被總統普丁緊急召回，並指派他擔任一支特種部隊的指揮官。該特種部隊的前任指揮官日前在前線不幸遭受炮擊，身受重傷。

報導直言，普丁最優秀且久經沙場的那些高級指揮官幾乎都已經在烏克蘭戰爭中犧牲或受傷，導致他必須將那些「二流軍官」派往前線，其中包含多名退休將士，而帕維爾就是其中一人。事實上，普丁就像是一個無人能夠拒絕的黑手黨老大，因此這些退役將士即使年紀一大把還被要求上戰場，也無法拒絕。而部分有先見之明的退役軍官在此之前早就逃離俄羅斯。

儘管帕維爾退役前曾經擔任特種部隊的高級指揮官，但那早已是25年前的事了。他5月接到召回命令，然而體重破百的他，根本沒有合適的軍服可以穿。軍方只能緊急替他訂做一套軍裝，還用了2件防彈衣來遮擋他粗壯的腰身。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷！　騎士落跑了
快訊／獅王瀑布8人玩水「1人失聯」　發現已無生命跡象
拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：有人比我狂
快訊／蔡尚樺告別《全明星運動會》！　第4季「三領隊」曝光
LIVE／奇萊山標示牌遭拔　山友怒追兇！中指男出面了
大樓火警「狗燒到碳化」！婦受困送醫赫見確診
猴痘「1症狀」恐慌度直飆！　網怕爆：拜託不要共存
男星全裸闖鄰居家「性侵未遂」！　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏軍撤出北頓內茨克遇襲　彈片射進頭部！滿地傷兵血腥畫面曝

21歲女離家突然失蹤　媽擔心報案發現她被「埋屍叔叔穀倉中」

1918年來首見！俄羅斯出現外債違約　原因不是沒錢付

英國票選「接吻高手」　這職業吻技最棒！公務員和律師表現差勁

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被逼上戰場　胖到擠爆軍服

爸媽想下葬女嬰遺體突然消失　發現被醫院「當髒床單扔掉」崩潰

鄧振中確診　台美貿易倡議首場會談27日視訊召開

東京鬧電荒！今備用容量「恐剩1%」無電可用　教你11招省電小撇步

床戰慘被貓咪「攪菊」！他屁屁被撐開狂蹭嚇瘋：冷冷濕濕的

她抓姦男友和別人床上舒服　小三反嗆「我還是妳媽！」影片瘋傳

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

烏軍撤出北頓內茨克遇襲　彈片射進頭部！滿地傷兵血腥畫面曝

21歲女離家突然失蹤　媽擔心報案發現她被「埋屍叔叔穀倉中」

1918年來首見！俄羅斯出現外債違約　原因不是沒錢付

英國票選「接吻高手」　這職業吻技最棒！公務員和律師表現差勁

普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被逼上戰場　胖到擠爆軍服

爸媽想下葬女嬰遺體突然消失　發現被醫院「當髒床單扔掉」崩潰

鄧振中確診　台美貿易倡議首場會談27日視訊召開

東京鬧電荒！今備用容量「恐剩1%」無電可用　教你11招省電小撇步

床戰慘被貓咪「攪菊」！他屁屁被撐開狂蹭嚇瘋：冷冷濕濕的

她抓姦男友和別人床上舒服　小三反嗆「我還是妳媽！」影片瘋傳

看護辛苦錢遭騙！上網買手機竟收到玩具　女星怒：詐騙集團真丟臉

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

回老家超怕「會咬人開關」　釣出海量苦主：被電10年！內行破解

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

8人屏東獅王瀑布玩水1人莫名失聯　陸空搜尋發現已無生命跡象

偷垃圾車飆8km撞民宅！男擺爛不繳罰鍰　老父哭紅眼：我來繳…

李建璋／猴痘不至大流行　在星星之火就捻熄

國際熱門新聞

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

南非夜店至少20死遺體無外傷　排除踩踏事件

小王夜會人妻前女友被抓包！　從5樓逃亡卻慘死

鬥牛場看台倒塌觀眾奔逃影片曝　4死70人重傷

北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

菲律賓渡輪海上火燒船　上百人跳海畫面曝光

G7領袖開普丁玩笑：想學他打赤膊

日本省電奇招曝！冷氣放1物電費秒降

俄軍飛彈轟炸基輔住宅區　拜登痛批野蠻人

強生：俄若在烏克蘭獲勝 世界將付出高昂代價

俄烏戰爭後首次出訪　普丁將赴塔吉克和土庫曼

拜登：G7計畫籌6000億美元　抗衡一帶一路

哥倫比亞鬥牛場3樓高看台倒塌　暴增至6死逾500傷

更多熱門

相關新聞

北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

北頓內茨克完全陷落！　俄軍幾乎掌控盧甘斯克州

烏東北頓內茨克（Severodonetsk）烏軍和俄軍日前進入激烈巷戰，隨著俄軍加大砲火與進攻力度，烏軍最終棄守最後據點，北頓內茨克軍事指揮官史特里烏克（Oleksandr Striuk）25日宣布，經過幾個月的浴血奮戰後，如今北頓內茨克已全面陷落，遭俄軍掌控。俄軍聲稱「全面解放」該城市。

英相強生內政挑戰多　稱挺烏克蘭失敗才會辭職

英相強生內政挑戰多　稱挺烏克蘭失敗才會辭職

俄軍飛彈轟炸基輔住宅區　拜登痛批野蠻人

俄軍飛彈轟炸基輔住宅區　拜登痛批野蠻人

強生：俄若在烏克蘭獲勝 世界將付出高昂代價

強生：俄若在烏克蘭獲勝 世界將付出高昂代價

俄軍動用「射程5500公里飛彈」炸毀基輔幼兒園

俄軍動用「射程5500公里飛彈」炸毀基輔幼兒園

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

直擊《全明星》艾薇約會小3歲吳霏

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面