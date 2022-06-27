普丁太缺人！67歲「127公斤退役將領」也被逼上戰場　胖到擠爆軍服

▲帕維爾胖到根本穿不下正常軍裝，只能重新訂製。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯進攻烏克蘭戰況激烈，有許多菁英部隊與高級指揮官在戰場中傷亡，嚴重影響俄軍戰力。為此，總統普丁不得不將退休將領重新召回，並將他們推上戰場。一名67歲退役將領更被普丁「抓回來」，指派為特種部隊的指揮官，然而他在退休後每天暴飲暴食還酗酒，因此體重飆升至20英石（約127公斤），甚至只能穿上特製軍裝，才不會擠爆衣服。

根據《每日星報》報導，現年67歲的俄軍退役將領帕維爾（Pavel）服役40多年，曾被派往敘利亞，並且在蘇聯時期到阿富汗作戰。儘管帕維爾是一名優秀的將領，但因為年紀漸長，因此也在5年前退役。

退役後的帕維爾仍住在莫斯科的郊區，但他自從離開軍隊後，便開始暴飲暴食，每天至少吃5餐，甚至還染上酒癮，1天至少要喝1公升的伏特加。正因如此，帕維爾在退役5年後，體重飆升至127公斤，整個人都圓了一圈。

▲普丁逼迫許多退役軍官重新回到前線作戰。（圖／路透）



如今俄烏戰爭陷入僵局，大量的菁英部隊士兵與高級指揮官在戰爭中傷亡，前線戰力大幅減弱，因此帕維爾被總統普丁緊急召回，並指派他擔任一支特種部隊的指揮官。該特種部隊的前任指揮官日前在前線不幸遭受炮擊，身受重傷。

報導直言，普丁最優秀且久經沙場的那些高級指揮官幾乎都已經在烏克蘭戰爭中犧牲或受傷，導致他必須將那些「二流軍官」派往前線，其中包含多名退休將士，而帕維爾就是其中一人。事實上，普丁就像是一個無人能夠拒絕的黑手黨老大，因此這些退役將士即使年紀一大把還被要求上戰場，也無法拒絕。而部分有先見之明的退役軍官在此之前早就逃離俄羅斯。

儘管帕維爾退役前曾經擔任特種部隊的高級指揮官，但那早已是25年前的事了。他5月接到召回命令，然而體重破百的他，根本沒有合適的軍服可以穿。軍方只能緊急替他訂做一套軍裝，還用了2件防彈衣來遮擋他粗壯的腰身。

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