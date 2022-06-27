神秘「疾病X」將大規模爆發！傳染力高具致命性　恐由動物傳染人類

▲專家預料，新冠之後可能會有另一場大規模的新致命疾病即將爆發，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

愛丁堡大學流行病學家伍爾豪斯（Mark Woolhouse）警告，有跡象表明，一場大規模的新致命疾病即將爆發，而且這種疾病隨時可能襲擊英國。由於專家還無法確認相關疾病為何，因此世界衛生組織（WHO）將這種可能由動物傳染給人類，並引起廣泛流行的未知病毒稱為「X疾病」。

綜合英媒報導，英國衞生安全局（UKHSA）最近發現，倫敦某污水處理廠2至5月間收集的樣本中，居然存有疫苗衍生株第2型小兒麻痺病毒（VDPV2），懷疑病毒可能是由在海外接種口服疫苗的人士帶到英國，並在境內的少量人群中傳播。

小兒麻痺症並不是英國最近爆發的唯一疾病。除了新冠肺炎外，英國今年也分別出現了禽流感、拉薩熱（Lassa Fever）、克里米亞剛果出血熱（Crimean–Congo hemorrhagic fever）以及猴痘病例，顯示英國境內危險而不尋常的疾病已越來越多。

伍爾豪斯教授認為，這些感染病例的增加，預示了未來將有更重大的事件爆發，「21世紀初將是新興傳染病爆發的完美時機，所有跡象都表明，未來可能會出現越來越多疫情，而且這種情況會變得更糟」。

專家指出，人口增長、窮國經濟起飛、野生動物貿易增加、人類侵占叢林和森林等行為，都將推動新病毒與現有病毒的傳播。有科學家指出，雖然「X疾病」出現的時間與方法難以被預測，但下一次大流行可能是由「人畜共通傳染病」（zoonoses）所引起，即病毒或細菌經由動物傳染給人或由人類傳染給動物。

生態健康聯盟數據顯示，地球的167萬種未知病毒中，有82.7萬種有可能從動物傳染給人類，而相關病毒還可能具有高傳染力和致命性。東英吉利大學醫學專家亨特（Paul Hunter）指出，「我們需要加強防範，並持續進行監測，以免新病毒像新冠一樣，在世界來得及採取行動前，就迅速傳播，殺死數百萬人」。