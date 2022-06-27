快訊／家長看過來！　7／1起免費提供第2輪「0至6歲5劑快篩」

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27日）表示，因應滿6個月至5歲幼兒COVID-19疫苗施打作業尚未進行，為保護幼兒健康， 7月1日起，將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒(0至6歲)，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。

▲7月1日起家長可幫家中0至6歲小朋友領取免費快篩5劑。（圖／記者湯興漢攝）



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指揮中心說明，為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，以及保障無法接種的0-6歲幼兒健康，自6月1日實施0至6歲免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生的童學齡前幼兒。

指揮中心進一步說明，無論之前是否曾領過幼兒免費快篩試劑，民眾都可於7月1日起持學齡前幼兒健保卡(2015年9月2日(含)以後出生的孩童)，至全國近5千家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所，再免費領取一份5劑家用快篩試劑，且此免費領取份數，不會計算入第三輪(7月1日起)家用快篩抗原試劑實名制的購買資格。經統計自6月1日至6月26日，至實名制健保特約藥局及衛生所領取幼兒免費家用快篩試劑的份數已逾78萬份，領取率超過6成。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

▲第二輪0-6歲幼童免費快篩。（圖／指揮中心提供）