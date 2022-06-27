快訊／本土28489「各縣市分佈曝」！　台中、高雄和新北最多

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27日）公布本土確診病例新增28489例、死亡91例、中重症205例（120中症、85重症），其中各縣市確診以台中市、高雄市和新北市最多。

▲本土今新增28489例。（圖／記者林敬旻攝）



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指揮中心表示，今日新增之28,489例本土病例，為13,450例男性、15,022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(4,008例)、高雄市(3,888例)、新北市(3,679例)、桃園市(2,774例)、臺南市(2,503例)、彰化縣(2,026例)、臺北市(2,025例)、屏東縣(1,174例)、雲林縣(879例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(749例)、新竹市(603例)、嘉義縣(602例)、南投縣(590例)、宜蘭縣(485例)、花蓮縣(453例)、基隆市(372例)、嘉義市(349例)、臺東縣(276例)、澎湖縣(163例)、金門縣(76例)、連江縣(17例)。

▲6月27日各縣市確診數。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增91例本土病例死亡個案，為57例男性、34例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、59例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至6月24日，死亡日期介於5月11日至6月24日。