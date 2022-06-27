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Novavax疫苗接種「4不良反應」曝光　新加坡密切留意嚴重副作用

▲▼ Novavax新冠疫苗「Nuvaxovid」。（圖／路透）

▲為預防心肌炎，當局勸請接種Novavax疫苗者2周內避免激烈運動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡5月開打Novavax疫苗「Nuvaxovid」，依據統計，在截至上月底施打的2792劑中，出現4起非嚴重不良反應報告，包括皮疹、血管炎、頭暈及胸痛，症狀與疫苗接種預期結果相符，並未有出現心肌炎、心包膜炎症狀的個案。當局正密切留意相關嚴重不良反應。

綜合聯合早報、8視界報導，新加坡衛生科學局27日發布第12份新冠疫苗接種安全報告，內容引述醫療文獻，確診後每百萬人會出現40起心肌炎事件，目前全球臨床研究正在觀察少數與心肌炎有關的報告。

依據通報，新加坡接種Novavax疫苗後出現不良反應的個案有4起，症狀包括皮疹、血管炎、頭暈及胸痛，情況並不嚴重，且與臨床研究結果及已知反應一致。

為預防心肌炎，當局勸請接種Novavax疫苗者2周內避免激烈運動。當局正密切留意相關嚴重不良反應，但也認定接種疫苗好處大於任何已知風險。

另外，報告也提到，接種輝瑞BNT疫苗者在兩劑疫苗間隔21天期間，闌尾炎發病率小幅增加，大多數病患介於12歲至17歲之間。數據顯示，每注射10萬劑疫苗平均有多2人患上闌尾炎，但作為追加劑的闌尾炎發病率未增加。

在已施打的1100萬劑輝瑞BNT疫苗中，政府已接獲21起闌尾炎病例通報，這些人均已出院。當局表示，接種輝瑞BNT疫苗後若出現持續性腹痛，應該要立刻就醫。

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