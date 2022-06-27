恩恩事件衝擊侯友宜信任度　民進黨：證明他造假不道歉失去信賴

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者陶本和／台北報導

新北恩恩事件延燒至今，剛好滿一個月，有兩機構27日分別針對新北市長侯友宜的處理態度發布民調結果，超過4成市民不滿侯友宜處置態度，民眾對他的信任比率也下滑11個百分點。對此，民進黨發言人黃彩玲表示，這證明侯友宜、侯市府一個月來不願回應恩恩家屬需求，企圖掩蓋真相、謊話連篇、造假不道歉，早已形象崩壞，失去民眾信賴。

據《台灣新政協會》公布的民調數據，64.4%的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1%的市民不滿侯市長應對恩恩案的處理態度。其中，40歲以上的不滿意者更近5成達46.8%，對侯市長「減少信任」的比例也達到31.9%。

黃彩玲認為，各家數據皆顯示民眾對侯市長的執迷不悔，早已失去信任，尤其11個音檔被媒體曝光後，證實侯友宜、侯市府的橫向聯繫疏失，導致恩恩延誤送醫，侯市府卻多次想誣賴家屬、甩鍋中央，已讓新北市民忍無可忍。

黃彩玲補充，近一個月來，侯友宜、侯市府屢次被質疑說謊，已經成為市政日常，明明能清楚回應受害家屬需求，卻寧以拖待變、造假演戲，甚至把音檔交給檢調來轉移焦點。

她指出，在《美麗島電子報》的最新民調中，其信任比率瞬間大跌11個百分點、不信任度更大增11.5個百分點，顯示新北市民在歷經一個月後，對侯市長處置恩恩案的態度，已投下不信任票。