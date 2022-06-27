民進黨有機會收復新北？恩恩案衝擊　民調揭逾4成市民不滿侯友宜

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

恩恩案持續延燒，新北市府成為眾矢之的，台灣新政協會27日公布最新民調，顯示有44.1%市民不滿意侯友宜處理該案的態度。民進黨立委趙天麟表示，侯友宜民調恐呈現更大幅度下滑，而台灣教授協會副會長陳俐甫更稱，若放任議題發酵，「民進黨有可能收復新北市這一席」。

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議，而侯友宜為此日前已出面表示，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」

就民調結果，趙天麟認為，即便不滿意侯友宜處理恩恩案的新北市民未超過五成，但相較於侯友宜過往歷次民調來看，本次民調的不滿意幅度較為顯著。此外，即使泛藍與泛綠仍在此議題各自選邊站，但趙天麟指出，不表態政黨立場者仍有34.6%不滿意侯友宜對此案的處理，代表中間選民即便未出現極端表態，但不滿意侯友宜處理方式的比例仍高過於滿意者。

陳俐甫則分析，恩恩事件在全國的發酵，可說是侯友宜就任市長以來最大的打擊，比上回文化大學99戶學生宿舍事件更加嚴重，勢必將會對藍營2024年總統布局產生影響。不僅如此，連本來他應該毫無懸念的新北市長連任，也可能受到實際威脅，如果放任本事件繼續發酵，民進黨有可能收復新北市這一席。

面對恩恩案影響，國民黨內人士表示，侯友宜在民調排名上，依舊維持是藍營第一，不過信任指數下跌絕對是個警訊，民眾對於侯友宜在處理恩恩事件上，是有更高的標準，市府團隊必須深切檢討。

該調查於6月23日至6月24日進行，就戶籍在新北市各個行政區，年滿20歲的一般民眾進行電話調查，並透過分層比例隨機抽樣法進行抽樣，一共取得1,079份有效樣本，在95%信心水準之下，抽樣誤差為正負3%。樣本並依照內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。