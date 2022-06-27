侯友宜才喊「捍衛人民安全絕不手軟」　八里竟爆開槍奪車案

▲八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／新北報導

新北市八里區27日凌晨1時許，一名男子手持改造手槍強搶一輛黑色賓士轎車，甚至當街開槍示威，還不顧懷有身孕的女子仍在車上，直接踩油門企圖逃跑，而日前才發生新莊火鍋砍人案，引來部分聲音質疑新北治安問題。

新北市新莊區一間火鍋店25日晚間發生砍人事件，8名惡煞衝進火鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。警方先是在26日凌晨於三重、蘆洲、汐止等地逮捕7名嫌犯，接著於中和景新街逮捕最後一位在逃的29歲郭姓男子。

當時新北市長侯友宜才說，新北犯罪零容忍，不容許任何人挑釁，對於人民安全一定會全力捍衛，絕不手軟，才隔一天八里又傳開槍搶車。

據了解，洪姓男子（26歲）事發時開著黑色賓士轎車，載著19歲陳姓妻子到中山路一段，找朋友喝酒聚會，孰料途中跑來一名林姓男子（29歲）要求洪男載他，眼見駕駛不從，林男竟對空開槍示威並要求洪男夫妻下車。警方追查後在約9公里外的關渡宮找到被搶的賓士轎車，犯嫌也在事後帶槍投案，全案將依強盜、槍砲等罪嫌偵辦。