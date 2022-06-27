　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜才喊「捍衛人民安全絕不手軟」　八里竟爆開槍奪車案

▲▼八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲八里一名男子凌晨持槍搶車，甚至當街鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／新北報導

新北市八里區27日凌晨1時許，一名男子手持改造手槍強搶一輛黑色賓士轎車，甚至當街開槍示威，還不顧懷有身孕的女子仍在車上，直接踩油門企圖逃跑，而日前才發生新莊火鍋砍人案，引來部分聲音質疑新北治安問題。

新北市新莊區一間火鍋店25日晚間發生砍人事件，8名惡煞衝進火鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。警方先是在26日凌晨於三重、蘆洲、汐止等地逮捕7名嫌犯，接著於中和景新街逮捕最後一位在逃的29歲郭姓男子。

當時新北市長侯友宜才說，新北犯罪零容忍，不容許任何人挑釁，對於人民安全一定會全力捍衛，絕不手軟，才隔一天八里又傳開槍搶車。

據了解，洪姓男子（26歲）事發時開著黑色賓士轎車，載著19歲陳姓妻子到中山路一段，找朋友喝酒聚會，孰料途中跑來一名林姓男子（29歲）要求洪男載他，眼見駕駛不從，林男竟對空開槍示威並要求洪男夫妻下車。警方追查後在約9公里外的關渡宮找到被搶的賓士轎車，犯嫌也在事後帶槍投案，全案將依強盜、槍砲等罪嫌偵辦。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷！　騎士落跑了
快訊／獅王瀑布8人玩水「1人失聯」　發現已無生命跡象
拆奇萊北峰標示牌比中指！　露鳥哥喊「不是我」：有人比我狂
快訊／蔡尚樺告別《全明星運動會》！　第4季「三領隊」曝光
LIVE／奇萊山標示牌遭拔　山友怒追兇！中指男出面了
大樓火警「狗燒到碳化」！婦受困送醫赫見確診
猴痘「1症狀」恐慌度直飆！　網怕爆：拜託不要共存
男星全裸闖鄰居家「性侵未遂」！　下場曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

民調指44%市民不滿侯友宜處理恩恩案態度　藍營人士：絕對是警訊

柯文哲指陣前易將兵家大忌　民進黨團：先看黃珊珊到底要不要辭職

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

外傳顧立雄年底接任國防部長　民進黨團斥不可取：很顯然是來亂的

快訊／國民黨週三提名柯志恩戰高雄市長　嘉義鎖定無黨籍林國慶

飼主為愛犬慶祝生日訂「100公斤蛋糕」　還邀4000名賓客

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

侯友宜才喊「捍衛人民安全絕不手軟」　八里竟爆開槍奪車案

顧立雄成蔡英文首位文人國防部長？　總統府：荒誕！把作文當新聞

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

民調指44%市民不滿侯友宜處理恩恩案態度　藍營人士：絕對是警訊

柯文哲指陣前易將兵家大忌　民進黨團：先看黃珊珊到底要不要辭職

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

外傳顧立雄年底接任國防部長　民進黨團斥不可取：很顯然是來亂的

快訊／國民黨週三提名柯志恩戰高雄市長　嘉義鎖定無黨籍林國慶

飼主為愛犬慶祝生日訂「100公斤蛋糕」　還邀4000名賓客

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

侯友宜才喊「捍衛人民安全絕不手軟」　八里竟爆開槍奪車案

顧立雄成蔡英文首位文人國防部長？　總統府：荒誕！把作文當新聞

限量100台！TOYOTA推「8人座Granvia優惠」享150萬48期0利率

爸媽租屋20年「租金可買一間房」！她哀怨嘆1句　掀網2派論戰

看護辛苦錢遭騙！上網買手機竟收到玩具　女星怒：詐騙集團真丟臉

快訊／機車撞高雄三民市場攤位5傷1昏迷　肇禍騎士落跑

模擬法庭生死鬥！狠夫直播悶殺妻女討好小三　4國民法官投判死刑

回老家超怕「會咬人開關」　釣出海量苦主：被電10年！內行破解

蔡壁如轟民進黨無能！　「石斑魚遭禁只知怪罪中國」

快訊／國1北上三重段小貨車翻覆　2人甩出車外搶救中

他考上台大整個人像鍍金　網見「這科系」搖頭：後面哭40年

8人屏東獅王瀑布玩水1人莫名失聯　陸空搜尋發現已無生命跡象

政治熱門新聞

醉兵踹女童頭！憲兵指揮部要重懲

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

曾酸北市長｢想當總統｣ 才做不好　柯文哲今喊：2024選我

現役軍人路口踹飛女童　憲兵大怒：調離現職重懲汰除！

LIVE／新莊惡煞砍人　侯友宜回應

陳柏惟女友照曝光！　網刷一排愛心：要當爸爸了嗎？

賴清德臉書報平安「抱歉驚擾大家了」　蔡英文留言要他好好休養

綠營內部：選台北市長就等陳時中點頭

快訊／賴清德急性下背痛　剛完成1小時手術將留院觀察

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

總統府喊「不換蘇貞昌」　他看民調：年底會下台

敬老金爭議　她要蔣萬安別訴諸一時爽感

「亞洲的地獄與幽魂」無法上台北！　他曝原因嘆可惜

顧立雄成蔡英文首位文人國防部長？　總統府：荒誕！把作文當新聞

更多熱門

相關新聞

即／四腳亭隧道紅牌重機自摔　人車甩飛倒地送醫

即／四腳亭隧道紅牌重機自摔　人車甩飛倒地送醫

新北市瑞芳區四腳亭隧道今（27日）8時許發生一起意外車禍，一名林姓男子騎紅牌重機行經該路段（瑞芳往基隆方向）隧道內，不明原因自摔，人車甩飛，造成全身多處擦挫傷，意識尚清楚，救護人員到場時，將人送往基隆長庚醫院救治，至於詳細車禍原因，仍有待警方調查釐清。

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

8惡煞火鍋店砍人全抓到了　侯友宜回應

8惡煞火鍋店砍人全抓到了　侯友宜回應

人妻回家抱怨「剛剛被逼車」　老公組球棒隊痛毆

人妻回家抱怨「剛剛被逼車」　老公組球棒隊痛毆

LIVE／新莊惡煞砍人　侯友宜回應

LIVE／新莊惡煞砍人　侯友宜回應

關鍵字：

侯友宜新北

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

直擊《全明星》艾薇約會小3歲吳霏

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面