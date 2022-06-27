快訊／恩恩案衝擊信任度　侯友宜發聲：我會率領團隊更加把勁做事

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者羅婉庭／新北報導

美麗島電子報及台灣新政協會今（27）日分別公布最新民調，同時提及「恩恩案」對於新北市長侯友宜的負面衝擊，其中有29.6%民眾對侯信任度降低。對此，侯友宜表示，在疫情跟市政的兩方面的工作，他會率領團隊，把每一件事情更做到位，會更加把勁努力。

對於民調下滑，侯友宜上午出席市政行程時受訪回應，所有民調他都非常的尊重，針對民調趨勢、民意的反應，市府都會用心地去了解，檢討還有哪些可以做得更好的地方，團隊就更加把勁、好好把事情做好。

台灣新政協會公布委託趨勢民調公司所進行「恩恩事件」對侯友宜衝擊民調。數據顯示，有64.4%的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1%市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%民眾坦言對侯友宜減低信任感。

另根據美麗島電子報分析，侯友宜信任指數仍排序第一（排序：侯友宜、賴清德、陳建仁、蔡英文、柯文哲、朱立倫），但比2022年4月大跌7.5點達64.1點（信任的比率減少11.0個百分點達68.0%，同時不信任的比率大增11.5個百分點達23.3%），研判應是4月中旬新冠疫情首例兒童重症與死亡，在6月中旬被爆出是新北市政府的橫向聯繫問題以致太晚就醫而引發訾議（恩恩事件）。

美麗報電子報說明，本項政治人物全國信任度調查自2020年8月納入侯友宜，本次調查結果侯友宜信任指數首度跌破70.0點，其中信任的比率首度低於7成，而且不信任的比率首度超過2成。