民調指44%市民不滿侯友宜處理恩恩案態度　藍營人士：絕對是警訊





▲新北市長侯友宜信任指數受恩恩事件衝擊。（資料照／新北市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

美麗島電子報及台灣新政協會今（27）日分別公布最新民調，同時提及「恩恩案」對於新北市長侯友宜的負面衝擊，造成其信任度下滑，影響2024藍營領頭羊的態勢。對此，藍營人士指出，這對侯市府來說，絕對是個警訊，民進黨勢必在大選前加重針對性的砲火。

台灣新政協會今（27）日公布委託趨勢民調公司所進行「恩恩事件」對侯友宜衝擊民調。數據顯示，有64.4%的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1%市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%民眾坦言對侯友宜減低信任感。

另根據美麗島電子報分析，侯友宜信任指數仍排序第一（排序：侯友宜、賴清德、陳建仁、蔡英文、柯文哲、朱立倫），但比2022年4月大跌7.5點達64.1點（信任的比率減少11.0個百分點達68.0%，同時不信任的比率大增11.5個百分點達23.3%），研判應是4月中旬新冠疫情首例兒童重症與死亡，在6月中旬被爆出是新北市政府的橫向聯繫問題以致太晚就醫而引發訾議（恩恩事件）。

美麗報電子報說明，本項政治人物全國信任度調查自2020年8月納入侯友宜，本次調查結果侯友宜信任指數首度跌破70.0點，其中信任的比率首度低於7成，而且不信任的比率首度超過2成。

對此，國民黨內人士表示，雖受到案件衝擊，但侯友宜在民調排名上，依舊維持是藍營第一，藍營或所謂泛藍民眾的支持度，並沒有太大變化，對他仍然有所期待，尤其在2024總統的合適度上，依舊和過去一樣，是目前唯一可以和賴清德，並列領先群的藍營政治人物。

至於信任指數下跌，該人士認為絕對是個警訊，他強調，由這份民調可以看得出，民眾對於侯友宜在處理恩恩事件上，是有更高的標準，市府團隊必須深切檢討。不過全國民眾對於侯的信任度依舊高於其他藍綠政治人物，恩恩事件發展至今，民眾已自有判斷，同時可預期，民進黨接下來的攻擊力道，勢必會更加具有針對性，且不擇手段。