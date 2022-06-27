民調指侯友宜信任度大減近3成　民進黨團：吃案探長不會有滿意度

記者林銘翰／台北報導

美麗島電子報、台灣新政協會27日分別公布最新民調，同時提及恩恩事件對新北市長侯友宜的負面衝擊，造成其信任度下滑，影響2024藍營領頭羊的態勢。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，這是很合理的事情，因為吃案的市長絕對不會有信任度，同時也不會有滿意度。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



台灣新政協會27日公布「恩恩事件」對侯友宜衝擊民調，數據顯示，有64.4%的新北市民認為恩恩案延誤就醫，44.1%的新北市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%的新北市民坦言對侯友宜減低信任感。

美麗島電子報則分析，侯友宜信任指數仍排序第一，但相比2022年4月大跌7.5點，研判應是4月中旬新冠肺炎疫情，首例兒童重症與死亡，在6月中旬被爆出是新北市政府的橫向聯繫問題，以致太晚就醫而引發訾議。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬受訪時表示，民進黨團已經多次說明，新北市政府用吃案的態度，絕對不會有真相，恩恩父親在極度的悲傷跟痛苦之後，向新北市政府提出資訊上的需要，為的就是避免下一個恩恩事件發生，同時可以讓新北市及全國作為參考。

鄭運鵬說，很遺憾侯友宜所率領的新北市政府團隊，在被爆出演了一場大戲給恩恩父親看完之後，就選擇迴避、不正面說明質疑，後面提供的資訊包括消防局、衛生局的橫向聯繫、如何通知醫院等，很多都故意隱瞞家屬跟媒體，跟侯友宜先前在議會表現出來的態度完全不一樣。

鄭運鵬強調，恩恩父親希望提出來給大家參考，作為後續更完美救援制度的參考建立，但是侯友宜很顯然就是選擇演戲跟吃案，但是吃案的探長、吃案的市長，絕對不會有信任度，也不會有滿意度，市民都看得出來。

鄭運鵬提及，侯友宜當年用硬漢、漢子、探長的身份獲得支持，高票當選新北市長，民進黨團祝福他，但是顯然在恩恩事件上，所有資訊被他一手遮天、隱瞞，甚至媒體拿出錄音檔，新北市政府還要提告，侯友宜用這樣的方式打壓不幸事件，這是非常高壓、不當的作法，完全是政治吃案。

鄭運鵬也說，新北市最近還有黑幫到餐廳鬧場的狀況，這都不是震怒、要抓到底可以解決的，侯友宜嘴巴裝硬漢，事實上在吃案，國民黨還阻止任何在議會、立法院的調查，「希望侯友宜如果只損失在他的信任度、滿意度上，這還算小事，重點希望不要再有不幸事件發生」。

鄭運鵬認為，因為這樣的政治操作跟吃案的態度，造成侯友宜的不信任度上升、滿意度往下掉，這是很合理的事情，希望新北市政府引以為戒，但是真相調查還是必須要進行，民進黨團呼籲侯友宜認真面對，「用以前那種老探長吃案的方式，絕對不會有真相，只會有更多受害者而已」。