北市3新制7月上路！自備飲料杯省5元　機車開單無紙化「每筆最多折10元」

▲民眾於7月1日起自備飲料杯至連鎖飲料店、超商、速食店等購買飲料，可享有5元以上價差。（示意圖／記者許展溢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府6月27日預告，7月1日起將有3項新制上路，包括配合環保署公告，民眾自備飲料杯至連鎖飲料店、便利商店等地購買飲料，可享有5元以上價差，以及北市機車路邊停車將推動「開單無紙化」。

關於北市7月1日上路的3項新制，台北市環保局表示，民眾於7月1日起自備飲料杯至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場購買飲料，可享有5元以上價差，此政策為依環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告辦理。

北市停管處也於日前公告「機車路邊停車開單無紙化」，並且於7月1日正式上路，民眾可於6月16日起到停車查詢一站式網站進行車主註冊作業，並選擇車種「機車」，勾選「開單無紙化申請」，並依流程完成車主註冊且於隔日生效，而「自主開單APP」也會停止使用。

停管處也推出「推廣優惠」，7月1日至9月30日綁定無紙化可有「每筆停車格折5元」優惠，且9月30日以前若透過pay.taipei或銀行電信業代扣繳，就可再享每筆停車費折5元優惠，總計每筆減收10元；而10月1日後綁定無紙化且非現金支付，每筆停車費折5元。

另外，北市修正「台北市使用公私有建築物室內空間埋設污水下水道管線補償要點」，為「台北市使用建築物室內空間設置污水管渠補償要點」。

北市衛工處說明，針對部分建物排水無施工路徑可銜接污水下水道，為鼓勵民眾提供建物室內空間供該建築物直上方各住戶、其他建築物使用者完成污排水接管，修法提高施工補償費及獎勵金，每案從18.72萬元提高至24萬元，並不限定採明挖方式施工，以加速提升本市污水下水道接管普及率。