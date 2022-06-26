憂陳時中選台北市長「誰接指揮中心」　柯文哲：陣前易將兵家大忌

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲出席「居住正義的現實與實現論壇」 。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選仍未揭曉，原本呼聲最高的衛福部長陳時中出現民調下滑現象，使綠營人士認為，人選並非陳時中不可，也將現任台北市長柯文哲視為關鍵角色。身兼民眾黨主席的柯文哲26日回應，自己比較擔心陳時中要選的話，誰要來接任指揮中心指揮官，「陣前易將兵家大忌。」

針對有綠營人士形容，民進黨若派陳時中選台北市長的話，柯文哲將成為「第4位參選人」、天天砲打陳時中，柯文哲26日下午出席「居住正義的現實與實現論壇」時表示，疫情還是個大問題，儘管確診數下降，但每天死亡人數仍相當高，單日確診10萬人時死亡100多人，現在單日降到4萬人確診，死亡數仍100多人，「其實我非常清楚，這是黑數，相當大的黑數。」

柯文哲指出，看到現在確診死亡數仍100多人，心裡還是「滴滴咕咕」，覺得這要有處理方式；另外還得注意觀察猴痘，儘管台灣只有1例病例，不用馬上太驚慌，但仍得注意國際局面，21世紀的疫情是大問題，還是要注意。

話鋒一轉，柯文哲也坦言，自己比較關心，假如陳時中真的要下來參選台北市長，究竟由誰來接任指揮中心指揮官，這還是要做準備，「陣前易將兵家大忌。」不過老實說要臨時換人也沒那麼容易。

媒體追問，陳時中參選的話，會不會天天砲打對方？柯文哲回應，「不會啦！我要跟他談什麼。」