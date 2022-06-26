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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為發重陽敬老金「錢要從哪移出來」？　柯文哲點名蔣萬安：講清楚

▲▼民眾黨主席、台北市長柯文哲出席「居住正義的現實與實現論壇」 。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲出席「居住正義的現實與實現論壇」 。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前為《台北市重陽節禮金致送自治條例》函告行政院聲請自治條例無效，政院22日回函難以認定抵觸憲法，使柯文哲擔心若要發放得舉債，但被國民黨台北市長參選人蔣萬安回擊「對長輩情緒勒索」。柯文哲26日反問蔣萬安，如果要發重陽敬老金的話，錢要從哪裡挪出來，「你要選台北市長最好講清楚。」

身兼民眾黨主席的柯文哲26日下午出席「居住正義的現實與實現論壇」，針對蔣萬安稱將重陽敬老金與舉債綁在一起，是對長輩情緒勒索等說法，柯文哲強調，如果蔣萬安要選台北市長，就要開始面對真正的政治問題。

柯文哲舉例，台北市社會局的總預算是多少、現在分布在哪裡，「你（蔣萬安）自己講，如果要發重陽敬老金，你要刪掉哪一塊（預算）移過來？錢就這麼多，不然要再追加多少？要不要舉債？」政治要落實在人民生活的每一天，柴米油鹽醬醋茶是非常真實的問題。

柯文哲提及，發放重陽敬老金當然沒問題，問題是「錢從哪裡來」，以及「錢從哪裡挪出來」，這才是問題，「你要選台北市長最好講清楚，你的意見是怎麽樣？錢要從哪裡挪出來，還是你要舉債？講清楚。」

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