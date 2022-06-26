估「普發敬老金」得花11.1億　北市發言人點名蔣萬安：別只訴諸一時爽感

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府近期為發放重陽敬老金一事引發爭議，台北市長柯文哲擔心，如果要發放就得舉債，但國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑，2021年花4.59億元發1500元敬老愛心儲值金也無舉債，僅是預算重新分配，沒有舉債或重找財源問題。對此，台北市政府發言人陳智菡說明，敬老愛心儲值金是為振興，角逐大位者不能只訴諸一時情緒與爽感。

曾表明當選就發重陽敬老金的蔣萬安26日出席龍舟錦標賽前表示，柯市府不願意發放敬老金，但2021年底花4.59億元，發放1500元的敬老愛心儲值金也無舉債，甚至被議員質疑跟重陽敬老金沒兩樣，發放現金對於長輩來說最方便，因此發放重陽敬老金只是預算重分配，沒有舉債或是重新找財源的問題。

▲▼北市府說明重陽敬老金，圖為過去未排富後發放重陽敬老金的預算，以及若普發重陽金，未來人口推估需要編列的預算。（圖／台北市政府提供）

關於蔣萬安所稱的敬老愛心儲值金一事，為台北市政府2021年底發放的1500元儲值金，台北市政府發言人陳智菡26日晚間向《東森新媒體ETtoday》說明，該筆為去年5月至7月三級警戒期間，因民眾減少出門，所以北市府結算敬老、愛心卡480點結餘，約有3.2億元未使用。

陳智菡指出，疫情趨緩後，北市府為了推動振興，增加長者外出活動誘因，決定將剩餘點數轉換為現金，以靠卡方式提供敬老愛心卡族群帶動數位轉型，除了結餘3.2億元外，再追加4.59億元振興，提供敬老愛心卡使用者每人1500元儲值金。

針對台北市敬老金發放，陳智菡提及，一直有針對中低收入與低收入的長者、89歲以上原住民及99歲以上長者持續發放，只是認為應先排富再發放，而非齊頭式普發，才能讓預算充分運用於長者長期福利照護，若要普發，依照目前北市老年人口計算，2023年就要發掉11.1億元、2028年更高達13.1億元。

陳智菡強調，柯文哲執政8年致力從環境、交通、社區醫療各方面打造對長者友善的城市，長者宜居樂活，世代才能共融，「要角逐大位者，不能只訴諸一時情緒與爽感，必須帶領市民更務實的面對巨大通膨壓力與財政現實，才能為城市擘畫更長遠的未來。」