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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨雙北提名就快了！　陳時中獲北市跨派系支持、羅致政選新北

▲▼衛福部長陳時中、民進黨立委羅致政。（圖／合成圖）

▲衛福部長陳時中、民進黨立委羅致政。（圖／合成圖）

記者陶本和／台北報導

針對年底九合一選舉佈局，全國22縣市民進黨已完成12縣市長的提名，而雙北市長人選備受外界關注。近期黨內持續醞釀人選，交通部長林佳龍雖勤跑爭取，但衛福部長陳時中獲黨內跨派系支持；新北市方面，也幾乎定於一尊，由立委羅致政出戰。

民進黨在台北市長人選方面，幾乎是林佳龍、陳時中二擇一的最後階段，而英系、正國會近來也透過不同管道與方式發聲，雙方交火猛烈。在林佳龍方面，近來積極出席公開活動，拋出各項首都願景，期待透過端出「政策牛肉」，來爭取黨內支持，以及手握徵召權的總統蔡英文關注。

事實上，林佳龍近日推出首都願景的12門課「生養照顧篇」，其中針對公托中籤率、凍卵補助等政見，確實有引起討論。

▼林佳龍持續勤跑活動，端出「政策牛肉」爭取支持。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲▼林佳龍今天晚間在「教練」電影特映會前受訪。（圖／林佳龍辦公室提供）

不過，不斷被外界點名的陳時中，雖然日前因確診休養，但根據美麗島電子報的分析民調顯示，在他休息的這幾天，沒有出面召開記者會，支持度有不減反增的趨勢；而他也獲得黨內各派系，諸如英系、新系、蘇系、綠色友誼連線等多數派系的支持，加上他具備全國知名度，支持度落在6成以上，會是年底選戰「火車頭」熱門人選。

此外，民進黨在新北市長人選方面，由於近來「恩恩事件」重擊新北市長侯友宜的威望，英系有意以在地立委羅致政出戰，並獲老縣長「蘇系」的支持，雙方達成共識下，讓羅致政出戰新北幾乎成為定局。

事實上，行政院長蘇貞昌本來有意說服內政部長徐國勇參選新北市長，不過徐國勇很早就明確表達「沒有意願」的態度；後來在確定探詢地方立委時，蘇系統也表達願意抬轎的態度。

在時程安排上，對於民進黨而言，持續觀察疫情的狀況，近來有持續走低的趨勢，但還有時間可以醞釀，預計下週才可能召開選對會，屆時才會就人選進行最後的討論。

針對縣市長提名問題，民進黨發言人表示，目前民進黨在全國22縣市已完成12縣市提名，選對會將加快腳步積極徵詢協調參選人，只要人選適當，時機成熟，隨時會透過選對會、中執會完成徵召提名，推出最適合的人選，爭取選民支持。

▼▼▼以下為全台22縣市藍綠提名名單▼▼▼

基隆市：
國民黨／前立委謝國樑
民進黨／立委蔡適應

台北市：
國民黨／立委蔣萬安
民進黨／未定

新北市：
國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）
民進黨／未定

桃園市：
國民黨／前行政院長張善政
民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：
國民黨／縣長楊文科
民進黨／未定

新竹市：
國民黨／議員林耕仁
民進黨／副市長沈慧虹

苗栗縣：
國民黨／未定
民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：
國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）
民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：
國民黨／縣長王惠美
民進黨／未定

南投縣：
國民黨／立委許淑華
民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：
國民黨／縣長張麗善
民進黨／立委劉建國

嘉義縣：
國民黨／未定
民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：
國民黨／市長黃敏惠
民進黨／未定

台南市：
國民黨／台南市議員謝龍介
民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：
國民黨／未定
民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：
國民黨／前立委蘇清泉
民進黨／立委周春米

宜蘭縣：
國民黨／縣長林姿妙
民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：
國民黨／縣長徐榛蔚
民進黨／未定

台東縣：
國民黨／縣長饒慶鈴
民進黨／未定

澎湖縣：
國民黨／未定（現任縣長賴峰偉尚未被提名）
民進黨／未定

金門縣：
國民黨／縣長楊鎮浯
民進黨／未定

連江縣：
國民黨／未定
民進黨／未定

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