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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中最新滿意度民調曝光　吳子嘉：真的會當選台北市長

▲陳時中。（資料照／指揮中心提供）

▲陳時中。（資料照／指揮中心提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長的說法越傳越大，2022年底選戰有望與國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊上演「三腳督」。美麗島電子報董事長吳子嘉分析一份自家做的最新陳時中滿意度全國性民調，直言陳時中會當選台北市長。

吳子嘉24日在政論節目《關鍵時刻》上提前秀出自家做的最新民調，其中關於「陳時中帶領團隊制定新冠防疫政策和表現」部分，顯示陳時中近3個月的全國滿意度，先從4月63.9％下降至5月48.9％，6月再反彈至62.5％；而不滿意度，從4月33.0％上升至5月的47.6％後，6月已下降至34.7％。

主持人劉寶傑說，只要台灣疫情不穩定，陳時中（滿意度）就會掉下來，但只要疫情穩定，就馬上回升。吳子嘉則說，「太離譜了」，全部民進黨（滿意度）回到4月，不是只有陳時中一人，現在蔣萬安再掉下去，「我看了這個圖我都昏倒了，我都不知道怎麼解釋，但是這是科學」，代表全台灣老百姓接受民進黨在疫情時候的執政缺點，也支持他們改過以後優秀的成果。

吳子嘉表示，雖然他每天罵陳時中，但他現在要恭喜陳時中，「你的民調62.5％，你真的會當選台北市長」。

另外，細分來看，陳時中在台北市滿意度為51.5％，為全國最低。吳子嘉說，台北是政治的先行指標，任何的反映都會從台北先，但51.5％還是過半，這代表的意義就是絕對優勢，「陳時中在台北市，他機會非常好」。

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