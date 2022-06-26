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北市長選戰還沒上車！陳時中民調墊底　高嘉瑜：確實有不滿的情緒

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告烏俄戰爭&amp;福島食品 陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選戰國民黨由立委蔣萬安參選，現任副市長黃珊珊則有意以無黨籍身分出戰，只剩下民進黨人選遲遲未定，呼聲最高的衛福部長陳時中至今仍沒拿到大選門票，但從《東森新媒體ETtoday》最新民調顯示，若三角督成形，他的支持度以25.3%吊車尾，對此，同黨的立委高嘉瑜分析，因為防疫政策大家確實有不滿的情緒，但離選舉還有一段時間，包括民進黨人選部分，都還是有變化的可能。

從《東森新媒體ETtoday》調查結果來看，北市選舉蔣萬安支持度35.5%，黃珊珊支持度28.8%，陳時中支持度25.3%。高嘉瑜在政論節目上表示，之前有討論聲音說黃珊珊民調超過15%，超過20%，那民進黨勝選機率非常高，現在來到28%，這個飆高的原因從綠營來的佔比較大的部分，因為蔣萬安一直維持差不多的數字，黃珊珊跟陳時中則互有高低。

高嘉瑜說，目前離選舉還有一段時間，不管是疫情或是民進黨的人選，現在看起來是陳時中，「但這個變化還是有」，因為雙北連動，口袋名單都有，而怎麼佈局，黨中央都有考量，如今黃珊珊看起來不會被邊緣化，民進黨推出的只要能穩固基本盤，甚至棄保效應形成，最後能有突破，贏的機會還是有。

高嘉瑜強調，陳時中的民調不高，但也曾經第一，現在因為疫情受挫，但還是在合理的誤差範圍，等到民進黨正式提名再來看才能夠特別清楚，而親民黨出身的黃珊珊對藍營的支持者來說會覺得是自己人，所以黃珊珊跟蔣萬安的互相拉扯會比較激烈。

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