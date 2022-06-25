館長點名陳時中「敢出來選恁爸呸口水」　直播開罵防疫失當

▲館長大罵政府防疫措施失當，導致許多店家「賠錢賠到滿褲子屎（台語）」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者趙蔡州／綜合報導

「館長」陳之漢不滿其槍擊案委任律師、前立委黃國昌遭民進黨立委陳明文提告，近日接連在直播中狠酸民進黨。他24日晚間在直播中談到年底選舉，除了預言觀光、餐飲、服務等娛樂行業都不會支持民進黨外，也點名防疫指揮官陳時中，「陳時中出來選，恁爸嘎呸口水！」

館長24日晚間在直播中抨擊政府防疫失當，台灣疫情現在如此嚴重，導致許多店家「賠錢賠到滿褲子屎（台語）」、許多人賺不到錢，結果仍是每天確診破萬，每天破百人死亡，認為陳時中有相當大的責任，更預言年底選舉，觀光、餐飲、服務業如KTV、健身房等行業絕對不會支持民進黨。

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館長也承認，陳時中最初確實做得不錯，後來卻變得相當囂張，甚至變得像神明一樣，結果現在防疫弄得一團糟，「疫情現在弄成這樣，你陳時中還要選哦，選恁娘卡好啦」、「陳時中出來選，恁爸呸口水」「陳時中出來選，我絕對第一個倒台，第一個說絕對不支持」、「你敢說你都沒責任，還出來選三小」。

▲館長說，「疫情現在弄成這樣，你陳時中還要選哦，選恁娘卡好啦」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長感嘆，民進黨2018年選舉慘敗，才知道要趕快找網紅、做形象及傾聽民眾聲音，這個時候才要放下身段，「18年選舉一過，很多民進黨的好朋友都來找我聊天」、「說館長給我們一點意見，我們哪裡做不好」。他認為，既然民進黨輸了才知道要謙卑，「那我就讓你輸！」

館長直言，他看見許多民進黨官員、縣市議員或立委等民代都在臉書互相取暖、互相吹捧做得很好，殊不知外面的人民已經很賭爛了，批評民進黨網軍肆虐，整天放出來在網路上亂咬人，但網軍絕對塞不住人民的嘴巴，「事實就是你走出去看看，大家都想對你們吐口水」。

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