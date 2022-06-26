新營、安平菜市場銅板快閃夠購go　黃偉哲送抵用券受歡迎

▲台南市推出「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，市長黃偉哲一早快閃現身新營區第三公有零售市場、安平市場，發送50元抵用券給消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為振興台南各個市場買氣，台南市政府推出「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，市長黃偉哲今（26）日一早7點多快閃現身新營區第三公有零售市場，發送50元抵用券給消費者，隨後來到安平市場，發送約300份的抵用券。

黃偉哲說「防疫做得好，消費沒煩惱」，歡迎民眾多來市場消費，幫助攤商共度疫情難關。

黃偉哲表示，今天來到新營第三公有市場發抵用券，歡迎大家多多消費，他也向鄉親說明，抵用券只能在市場裡使用，不能帶回家存起來，同時也呼籲民眾逛市場時要戴口罩，也要保持安全距離，才能安心消費。

台南市新營第三公有零售市場是一個社區型小而巧的市場，攤商多為從年輕時就在此經營的長輩，除了販售新鮮蔬果雞鴨魚肉外，早上有各式中式早餐，也可買到新鮮現做的春捲、特色的燻茶鵝、古早味的碗粿、米苔目等，中午也有飯、麵及素食，是新營人採買用餐的好去處。

許多透早來逛市場的民眾，看見黃偉哲到來，也開心的跟市長打招呼，黃偉哲也一一熱情的回應，而疫情期間，為了做好防疫，新營第三公有市場也設置洗手台及放置酒精供民眾消毒，提醒大家開心消費，也不能忘記防疫措施。



市場處長陳豪吉表示，「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，每波快閃大約6至7個公、民營市場及夜市，消費滿200元就送快閃好禮，或買2攤送市場夜市券50元，或是通關秘語等行銷方式進行。快閃活動將舉辦上百場，預計市場夜市券將發送2萬張，若以每人消費額200元計算，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。

市長黃偉哲隨後來到安平市場，發送約300份的抵用券，黃偉哲說「防疫做得好，消費沒煩惱」，歡迎民眾落實防疫，多來市場消費，幫助攤商共度疫情難關。

黃偉哲表示，受到疫情影響，攤商生意多少受影響，希望藉由快閃活動鼓勵民眾來市場採購，提升消費買氣，帶動人潮回流；不過黃偉哲也再次提醒民眾，疫情期間逛市場買美食，務必遵守各項防疫規定，量體溫、噴酒精、口罩戴好，同時完整接種疫苗，保護自己也保護他人。

市府經發局說明，「市場夜市銅板快閃夠購go」將推出近百場不同場域的快閃活動，每處限定面額50元市場券、夜市券，提供給在市場、夜市內採買的消費者，以提升整體買氣。相關活動場次將公布於「台南市市場巡禮」粉專，歡迎市民朋友一同關注。

由於「市場夜市銅板快閃夠購go」活動受到熱情回響，南市府接下來從28日起再加碼推出「1集2戳3抽」好禮抽獎，預計在東菜市、六甲、善化、新市、新營第一及水仙宮等6個公有零售市場輪番上陣，以刺激市場買氣。

此外，南市府亦協辦經濟部「傳統市集半價銅板購」活動，將於7月2日於花園夜市舉辦活動行前記者會，屆時消費者可憑消費證明，以50元銅板價加購價值百元以上商品，透過公私協力，一同將效益最大化。