台南區塊鏈國際博覽會　黃偉哲讚區塊鏈應用展現未來新潛力

▲「台南區塊鏈產業國際博覽會」在香格里拉飯店盛大登場，台南市長黃偉哲與國內外產官學研領袖齊聚一堂，探討重要趨勢的未來發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為期兩天的「台南區塊鏈產業國際博覽會」在香格里拉飯店盛大登場，探討區塊鏈產業、加密貨幣市場的國際級展覽會，吸引超過600人至現場聆聽，台南市長黃偉哲傍晚特別出席，與國內外產官學研領袖齊聚一堂，探討包括5G與智慧城市、央行數位貨幣、去中心化金融、NFT與元宇宙等重要趨勢的未來發展。





市長黃偉哲表示，很開心能夠來到博覽會現場，與所有參展攤位、與會人員一同接觸新的區塊鏈概念。黃偉哲比喻，區塊鏈就如同小時候科幻電影所看到的蟲洞，只要穿過蟲洞，就可以抵達遙遠的另一頭宇宙，而區塊鏈的概念，也可以帶領大家前往對於未來的城市治理、金融交融交易以及許多生活面向的新面貌，提供嶄新的解決方案。黃偉哲也笑稱，甚至連台南美食、古蹟的推廣，都有透過區塊鏈概念，發展出全新面貌的潛力。





黃偉哲也親自參觀博覽會參展單位，仔細聆聽參展團隊的介紹，並與團隊討論、交流想法與經驗。其中包含了台南在地的團隊，如贏地創新育成基地、國立成功大學、中信金融管理學院與長榮大學等，也有從外地特別前來台南參展的團隊，包括STARBIT思偉達創新科技、宏碁電腦、凱基銀行信託等團隊。





黃偉哲表示，非常高興能透過與參展團隊的交流，了解有關區塊鏈應用的各種層面與可能。他更向所有團隊喊話，台南不僅有硬體的南科，更是一個充滿「軟實力」的城市，除了有文化古都的深厚底蘊，更不斷引進具發展性的廠商與產業，積極轉型成為未來性與文化底蘊兼具的城市。





黃偉哲希望所有來到台南的團隊，能夠細細品嘗台南的生活與城市特色，他以台南美食比喻，「要透過區塊鏈讓台南美食被全世界知道之前，要先自己品嘗過台南美食的美味」，勉勵所有團隊，持續從生活中汲取能量與想法，並結合科技新工具，打造出各式具有創意的解決方案。