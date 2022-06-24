　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

▲台市議員李啟維建議台南市政府超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台市議員李啟維建議台南市政府超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。（圖／李啟維提供，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日何處去，雖然疫情依然嚴峻，但是台南安平三鯤鯓漁光島月牙灣還是遊客海上活動的最愛，台南市議員李啟維在議會自由發言時間再次呼籲，避免不暗水性遊客溺水憾事，台南市政府應超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。

李啟維議員表示，暑假即將來臨，很多青年學子平常或假日，都會三五成群到月牙灣休閒，並從事海上活動，尤其假日更是人山人海，雖然港務公司有立牌警告水深浪大危險，如果能把漁光島動線改善並放置救生圈在岸邊，整合從事衝浪或水上活動團體，一定有助於減少憾事發生。

▲台市議員李啟維建議台南市政府超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維議員說，台灣是高山海洋國家，政府近來向山向海致敬口號喊的響徹雲霄，但實際上對海上活動還是有很多的限制，表面上說是為了大家安全，錯誤的管制反而造成了更大的危險，因為很多年輕人可能不暗水性反而造成危險。

▲台市議員李啟維建議台南市政府超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說，綿延海岸線是台南的特色也是資產，除了漁光島月牙灣海灘之外，還有安平觀夕平台、四鯤鯓到灣裡的沙灘海岸更是世界級的海岸，每逢假日都吸引大批遊客前往戲水，為了發展台南成為海洋城市，保護遊客安全，設立據點實在有必要！

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
考上醫學系不讀！「決定看守天空」小鮮肉選這1系　建中女神爆他
丟丟妹直播到一半「無預警被中斷」！驚喜嘉賓苦笑…傻眼畫面曝光
「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？　醫揭2後果
快訊／一家6口海邊戲水意外！　33歲男溺斃
學者示警：恐觸發「規模8↑海溝型強震」　時間曝光
滷肉飯凶煞背景曝！　「皮帶刀穿胸」放血殺2寶爸
快訊／新台灣之光！10歲台裔女孩《小小廚師》總決賽奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

路口攔查違停　南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

抗疫兼防溺防汛　南消四大隊臉書直播船艇操作及維修訓練

全國都有！花蓮振興購物節7月中開跑　消費滿百週週抽大獎

南投劇場藝術季8月登場　即起售票邀民眾感受表演藝術的溫度

救護E化系統、拍拍尺　南消二大隊緊急醫療後送傷患

台南消防救災特優　自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

元大銀行10分鐘助警阻2詐　永康警長親表揚！

衝疫後商機！嘉義優鮮館「獨嘉美味」　台北國際食品展登場

遊193縣道意外驚喜！她賞花回家…竟收到「超美超速罰單」

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

路口攔查違停　南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

抗疫兼防溺防汛　南消四大隊臉書直播船艇操作及維修訓練

全國都有！花蓮振興購物節7月中開跑　消費滿百週週抽大獎

南投劇場藝術季8月登場　即起售票邀民眾感受表演藝術的溫度

救護E化系統、拍拍尺　南消二大隊緊急醫療後送傷患

台南消防救災特優　自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

元大銀行10分鐘助警阻2詐　永康警長親表揚！

衝疫後商機！嘉義優鮮館「獨嘉美味」　台北國際食品展登場

遊193縣道意外驚喜！她賞花回家…竟收到「超美超速罰單」

台南「地獄與幽魂展」看前6大必知！不開放Cosplay　禁帶桃木劍、糯米

5分鐘完售！攻城獅總冠軍賽主場門票全被搶光　場外辦直播派對

新手爸媽為生活瑣事吵架！警方場調解　她拿白粉喊：老公吸毒

教士捍衛龍頭失利！王牌馬茲哥洛夫單局爆5分吞本季首敗　　

2年後才交屋　新婚夫妻先住公婆家...媳婦們狂勸退：破裂就回不去

肖戰熱戀楊紫結婚生子全壘打　《餘生》41億播放量漲粉百萬

海地至少54名囚犯活活餓死　政府沒錢監獄斷糧2個月

《ELLE》總編輯「甲狀腺風暴」逝！甲亢飲食4禁忌、5必吃一圖看

LIVE／確診後首度露面　陳時中最新說明

高二妹「疑拒絕男同學挑逗」遭瘋打倒地影片曝！學校辯：他有癲癇

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

她賞花回家竟收到「超美超速罰單」

元大銀行10分鐘助警阻2詐

衝疫後商機！嘉義優鮮館「獨嘉美味」　台北國際食品展登場

台南驚奇博物館行動列車啟動

南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

南消四大隊臉書直播船艇操作及維修訓練

台南安平漁光島增加救生據點

自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

大量傷患演練結合救護E化系統、拍拍尺

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

2022南投劇場藝術季8月登場

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

台北國際食品展　嘉義市推15家在地優質店家

更多熱門

相關新聞

自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表

台南市自市長黃偉哲上任後積極推動自主韌性社區的推廣，並連續10年榮獲中央評鑑「特優」肯定的最高殊榮，顯見台南市政府全體以及社區、企業、協力團隊偕手戮力共同推動防救災工作不餘遺力、成果斐然！

黃偉哲重視古蹟修復倫理

黃偉哲重視古蹟修復倫理

台南下周持續線上遠距教學

台南下周持續線上遠距教學

獨／殭屍展內裝搶先曝！氣氛渲染超到位

獨／殭屍展內裝搶先曝！氣氛渲染超到位

快訊／台南工人高血糖！失足自3m高處墜下

快訊／台南工人高血糖！失足自3m高處墜下

關鍵字：

台南安平漁光島溺水李啟維救生據點

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面