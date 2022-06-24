台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

▲台市議員李啟維建議台南市政府超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。（圖／李啟維提供，下同）



記者林悅／台南報導

炎炎夏日何處去，雖然疫情依然嚴峻，但是台南安平三鯤鯓漁光島月牙灣還是遊客海上活動的最愛，台南市議員李啟維在議會自由發言時間再次呼籲，避免不暗水性遊客溺水憾事，台南市政府應超前部署，在月牙灣漁港和商港的中間，和民間社團合作，設立一個臨時性救生據點以防萬一。

李啟維議員表示，暑假即將來臨，很多青年學子平常或假日，都會三五成群到月牙灣休閒，並從事海上活動，尤其假日更是人山人海，雖然港務公司有立牌警告水深浪大危險，如果能把漁光島動線改善並放置救生圈在岸邊，整合從事衝浪或水上活動團體，一定有助於減少憾事發生。

李啟維議員說，台灣是高山海洋國家，政府近來向山向海致敬口號喊的響徹雲霄，但實際上對海上活動還是有很多的限制，表面上說是為了大家安全，錯誤的管制反而造成了更大的危險，因為很多年輕人可能不暗水性反而造成危險。

李啟維說，綿延海岸線是台南的特色也是資產，除了漁光島月牙灣海灘之外，還有安平觀夕平台、四鯤鯓到灣裡的沙灘海岸更是世界級的海岸，每逢假日都吸引大批遊客前往戲水，為了發展台南成為海洋城市，保護遊客安全，設立據點實在有必要！