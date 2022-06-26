台南市體育局將成立　黃偉哲先視察市立游泳池試營運

▲台南市立游泳池進行為期12天的試營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南市立游泳池」歷經近2年的整修及優化工程，25日起至7月6日進行為期12天的試營運，7月13日正式營運，台南市長黃偉哲25日特地前往視察，關心民眾的使用情況。

黃偉哲指出，嶄新的市立游泳池就像是一座微型的國民運動中心，內部有游泳池，還有蒸氣浴、體識能中心及有氧教室等，不僅設備多元同時也兼具安全性，他特別感謝各界的協力促成並表示，全新的台南市立游泳池是即將於7月1日成立的的台南市體育局送給市民的第一份禮物，歡迎大家有空就前往新的市立游泳池，增進體適能。

市長黃偉哲表示，市府積極改善運動場館，盼趕在炎炎夏日來臨前，提供市民一處強身健體、玩水消暑的空間，今日看見市立游泳池試營運的第一天，就已有不少民眾前來游泳運動，特別表達對市立游泳池空間規劃的肯定。而現場也有家長帶著小孩前來休憩玩水，有媽媽表示居民期待已久的市立游泳池終於回歸了，不僅讚賞新的市立游泳池空間明亮，設備新穎，還開心表示以後會帶孩子常來。

台南市立游泳池自起造迄今已逾40年，由於設施老舊，市府爭取前瞻計畫2866萬1102元，進行室內全面整修，其中體育署補助1946萬元，市府自籌920萬716元，整修項目包含室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備，並拆除鍋爐更新為熱泵加熱系統；另外，針對無障礙環境也同步進行優化，增設無障礙入水椅及坡道等設施，讓場館環境安全更升一級。

體育處表示，台南市立游泳池整修工程自2020年開工，並於2021年8月9日驗收完工，為了強化與民間企業的合作，使公有場館環境再優化，經促參程序甄審後由榮灝股份有限公司取得委託營運管理權，並進行期初投資1700萬元整修，整修室內游泳池增設熱泵、整建會員淋浴間，及增設有氧教室、多功能訓練教室、體適能中心等，未來榮灝公司將再投資2,300萬元，整修室外游泳池及建置新型態戲水設施，讓台南市立游泳池展現全新面貌。

台南市立游泳池試營運期間為6月25日上午7時至下午6時，6月26日起至7月6日為上午10時至下午6時；7月13日正式營運後，開館時間為上午6時至晚上10時。

目前館內提供全新室內25M游泳池、教學池、兒童池及SPA池，並設置有多功能教室、體適能教室及有氧教室。試營運期間全館皆免費體驗（每場次均有人數限制），另享有票卡優惠七折、課程八折的優惠，市府歡迎市民一同前來，在優質的運動環境裡充分享受運動的樂趣。更多詳情與體驗課程，請上「台南市立游泳池」臉書粉絲專頁查詢。