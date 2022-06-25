台南環境清孑總動員　黃偉哲透過空拍機看見隱密孳生源

▲台南市環保局在安平區舉辦「環境清孑總動員」活動，市長黃偉哲率環保局等單位宣導防蚊知識及清除孳生源、投藥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防蚊與防治登革熱的季節到來，台南市長黃偉哲25日化身清孑急先鋒，透過空拍機的高空視野，大面積巡查安平區舊市區，發現老屋屋頂破損、民宅屋頂水塔蓋脫落及天溝阻塞等缺失，除請里長協助轉通知改善外，也呼籲市民朋友加強清除孳生源，遠離登革熱威脅。

近期台南市各行政區病媒蚊誘卵桶監測指數均大幅上升，台南市環保局6月25日在安平區舉辦「環境清孑總動員」活動。市長黃偉哲率環保局、衛生局、市場處、安平區公所及里志義工等，兵分多路於安平市場及其附近宣導防蚊知識及清除孳生源，並於水溝等積水處投藥。環保署督察總隊南區環境管理中心主任葉迺群特地出席，肯定台南市對防疫的用心。市議員盧崑福、林美燕、沈震東、李啟維也到場。

地面上的宣導、巡清之外，環保局也出動空拍機從空中大面積的巡查安平市場所在的天妃里，找尋地面上較不易掌握的隱密孳生源。黃偉哲市長從平板上觀看巡查情形，葉迺群主任對於環保局善用新科技、追查與清除孳生源的作法大為稱許。

黃偉哲市長表示，目前為止，雖然國內僅有2起境外移入登革熱，但台南轄己出現1起日本腦炎病例，蚊子是這兩種疫病的媒介，請民眾務必落實清除病媒蚊孳生源4大步驟－巡、倒、清、刷，不要讓蚊子肆虐，就能避免登革熱、日本腦炎的威脅。

環保局長謝世傑指出，蚊子在有水淤積且不受干擾的環境下，就算只有一個寶特瓶蓋的水量也能產卵。居家植栽、花草綠圍籬也要常修剪，才不會淪為蚊子的臨時休息室，提醒市民朋友時常巡視並清除居家環境中的積水容器、積水處，不要替蚊子養小孩(孑孓)！。

根據台南市登革熱防治中心統計，2022年第20週(五月初)誘卵桶監測平均陽性率為27.7％，但至第24週誘卵桶監測平均陽性率上升至47.9％(增加20.2％)，環保局會持續加強環境稽查，如若查獲陽性容器，將依法告發裁處3000至6000元罰鍰，再次呼籲市民朋友加強居家環境孳生源清除與整頓，以免遭受裁罰處分。