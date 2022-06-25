全國首例猴痘台南接觸5人　黃偉哲：傳染力超強趕快隔離

▲台南市長黃偉哲指出，24日的猴痘病例，該當事人接觸5人，都要趕快隔離，因猴痘傳染力超強，把環境清潔做好，傳染病才能絕跡。（圖／記者林悅翻攝，）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日上午加環保局「2022年環境清孑總動員」活動時表示，這周有2起公共衛生事件，第一是北門區上周有日本腦炎案例及24日的猴痘病例，該當事人接觸5人，都要趕快隔離，因猴痘傳染力超強，把環境清潔做好，傳染病才能絕跡。

黃偉哲說，日本腦炎也是與病媒蚊相關，去查，病媒蚊指數都超標，只要有病歷，去查都超標，趕緊隔離。24日猴痘病例，這是去德國被傳染，回台發病，雖然是境外移入，但是他有接觸5個人，那要趕快隔離，因為猴痘傳染力超級強，現在數國都有病例，美國有好幾百例。所以希望說把環境清潔做好，傳染病才能絕跡，剛剛說的日本腦炎和登革熱都是都是因為蚊子，所以一兼二顧，清孑孓杜絕兩種傳染病，尤其最近下雨，更要努力清潔積水容器。

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黃偉哲說，大家很用心，台南防疫做得不錯，所以台南確診率比全國平均低2.8，其中5到11歲的小朋友，比全國確診率低4％，台南市5-11歲有11萬多人，低4％就少4600人得病，4600個家庭受惠，因為小孩得病，由爸媽照顧，爸媽又睡在一起，容易互相傳染，所以小孩得病，全家都容易中鏢，因為大家的努力，減少很多家庭出現健康公衛問題。

所以第一感謝大家，在omicron的防治上的努力，第二感謝大家一早就來做清潔，驅除病媒蚊及孑孓，沒孑孓就沒蚊子，沒蚊子就沒登革熱和日本腦炎，這樣說最簡單。也感謝議員，在議會時對公共衛生的預算都大力相助，所以感謝大家顧好我們的社區。

據了解，台南市出現一例猴痘確定病例，為疾管署2022年6月23日起將「猴痘」列為第二類法定傳染病以來的首起案例，個案為25歲男性，6月16日自德國返台，20日因發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹以及鼠蹊部淋巴腫大，21日至診所就醫，22日和醫院視訊看診後再行前往醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液、水疱液採檢送驗，24日研判為猴痘確診病例，目前收治醫院治療。

台南市衛生局指出，「猴痘」主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，並證實可有效人傳人。猴痘感染後症狀包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳週、腋窩、頸部或腹股溝等處）、極度倦怠。發燒１至３天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。症狀持續14至21天，目前歐美流行的西非分支致死率低於1％，大多數個案可於幾週內康復。兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。