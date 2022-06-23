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囚犯數佔全球25%！美國無力解決犯罪　只會把人抓去闗

▲加州的「聖昆汀州立監獄」可能是「惡魔島」之外，最知名的美國監獄，許多電影都以這裡為故事背景。圖為死囚區一景。(圖／達志影像／美聯社）

▲▼加州的「聖昆汀州立監獄」可能是「惡魔島」之外，最知名的美國監獄，許多電影都以這裡為故事背景。圖為死囚區一景。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國《戴維斯先驅報》(Davis Vanguard)網站最近發表評論文章指出，儘管美國人口僅佔全球的5%，但囚犯數目卻佔了全球總數的25%！一直以來，美國都透過把人抓進監獄來解決系統性的犯罪問題。

美國公共政策智庫「監獄政策倡議」近日發表報告，揭露全美有200萬名囚犯被闗在各式監獄設施裡，是全世界監禁率最高和被監禁人數最多的國家。截至2019年底，美國有超過10萬人被拘禁在民營監獄裡。

《戴維斯先驅報》文章指出，自美國前總統尼克森(Richard Nixon)發動「毒品戰爭」以來，把人抓進監獄就成了解決日益嚴重犯罪問題的補救措施。目前美國依舊希望用更多的監禁來解決此一問題。

雖然美國人口只佔全球總人口數的5%，但其囚犯數量卻佔世界的25%。換句話說，美國的監禁率是全球人均監禁率的5倍。

▲▼ 美國加州聖昆丁州立監獄（San Quentin State Prison）。（圖／達志影像／美聯社）

文章舉例指出，加拿大的人口年齡結構與美國相約，但囚犯數(人均)只有美國的七分之一。加拿大的犯罪率其實跟美國差不多，所以把人抓進監獄並不能完全解決犯罪問題。最近的研究也顯示，更好的社會福利可以預防犯罪。

文章表示，美國的犯罪問題跟氣候、貧窮、移民、醫療保健等問題一樣，是系統性的、而非只是個人問題。然而，社會福利此一解決犯罪問題的系統性措施，近年在美國只得到了些許改善，

最讓人不安的，或許是美國始終習慣於將武力作為應對所有系統性問題的最終解決方案，例如不斷增加的軍費。

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