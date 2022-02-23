這國「超爽」監獄生活曝！擁電視沙發像住飯店　囚犯穿潮牌爽PO網

記者張寧倢／編譯

監獄生活竟然「爽」得超乎想像？據信是在英國服刑的一名囚犯以「HMP Unknown」的化名在TikTok頻道發布短片，炫耀他宛如飯店般的「高級」牢房，不僅有電視、音響、沙發椅、舒適溫暖的床組，甚至還有空氣加濕器和室內電話機。另外，他和幾名囚犯們一起穿著潮牌服飾合照，更高調地PO網炫富。

▲一名外國囚犯曝光他媲美飯店房間的「高級」牢房。（圖／翻攝自TikTok，下同）

根據《每日郵報》報導，這名犯人不但擁有可連上網的手機，還發布了一系列短片炫耀自己在監獄裡面「過超爽」，雖然他未透露地點，但據信是在英國服刑的囚犯。「HMP Unknown」的TikTok帳號有6000多人追蹤，簡介寫著「2018到2025」與一個鎖頭的符號，似乎表明他已經度過7年刑期中的前4年，其中一則「Room tour」短片引發極大爭議，瀏覽次數破百萬，但帳號如今已遭刪除。

▲囚犯們穿著高級男裝品牌的衣服，擺出帥氣姿勢合照。（圖／翻攝自TikTok）

他發布的監獄版Room tour影片顯示，他的牢房有薄型電視、高級空氣加濕器、整組音響設備、皮製沙發椅、舒適溫暖的單人床組，甚至裝設了室內電話機，而字幕上寫道，「監獄牢房就像住在飯店房間」。另一段影片則公布多張男性囚犯們的合照，他們身上穿著Dsquared2、Nike、Hugo Boss等中高價位品牌的休閒男裝，有的一件要價100英鎊（約新台幣3800元）。

許多網友看了氣炸留言，「不敢相信我要繳稅給這種人」、「我是3個孩子的單親媽，為了讓我的孩子好過，我睡在地板上，我也想要這樣一張舒服的床、安靜的生活」、「這太可悲了」。評論人士推測，這名男子應該是被關押在安全級別最低的D級監獄，不過影片中的金屬門也有可能是C級監獄的設備，迄今，英國監獄管理局目前尚未作出回應。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》