本來不是死刑！囚犯為逃獄「奪槍射殺2獄警」　法庭宣布判死

▲美國搶劫犯杜伯斯（Ricky Dubose）於5年前結伴越獄，過程中殺害2名獄警，現反被判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一名囚犯杜伯斯（Ricky Dubose）2017年夥同另一名獄友，計畫了一場越獄行動。兩人被押解的途中，在囚車上掙脫手銬，杜伯斯衝入囚車前方一扇未上鎖的門，奪槍後殺死2名獄警。原本因持械搶劫須服刑20年的杜伯斯，如今，法庭陪審團16日一致通過將他判處死刑。

根據美聯社報導，29歲的杜伯斯上周一（13日）已被認定包含謀殺在內的多項罪名成立，陪審團周四（16日）更一致同意將他判處死刑。檢察官在審判中表示，杜伯斯2017年6月13日和另一名囚犯唐尼（Donnie Rowe）在亞特蘭大東南部的普特南郡（Putnam）越獄，兩人一起在押解犯人的巴士上掙脫手銬，並從一扇未上鎖的門闖入巴士前座。

▲杜伯斯與獄友唐尼（Donnie Rowe）逃車越獄，兩人都被認定謀殺罪成立。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官指出，杜伯斯搶奪其中一名獄警的槍枝，隨後朝車內2名中士莫尼卡（ Christopher Monica ）與比盧（Curtis Billue）的頭部開槍，車內的監視器拍下了射殺過程，其他在場的約30名囚犯也目睹了殺戮過程。兩人越獄後至少偷了3輛車，還扣留一對夫妻當人質，不過幾天後就在田納西州被捕。

一名辯護律師在開庭陳述中承認杜伯斯有罪，但她表示，陪審團應該認定他雖然有罪但同時有智力方面殘疾，或者有精神疾患。辯方這麼做的原因是想讓杜伯斯無法被判死刑，不過檢方否認了這項說法，還稱杜伯斯其實是個聰明而有預謀的兇手。

報導指出，杜伯斯2015年因為在科羅拉多州艾伯特郡（Elbert County）犯下武裝搶劫和暴力襲擊等罪行，遭判處20年刑期，在這之前他也有入獄服刑的其他紀錄。另一名共謀越獄的囚犯唐尼也在9月被法庭認定謀殺罪成立，陪審團達成意見一致後，法官宣判將他處以無期徒刑，並不得假釋。

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