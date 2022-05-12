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美新冠死亡數破百萬　拜登發聲明紀念「悲劇性里程碑」

▲▼拜登。（圖／路透）

拜登發表聲明，悲悼百萬名美國同胞因染疫逝亡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

白宮官網在華府當地時間12日凌晨發布消息稱，美國總統拜登就美國因新冠肺炎疫情死亡人數達到100萬發表悼念聲明。全文如下：「今天，我們紀念一座悲劇性的里程碑：迄今美國已有100萬人死於新冠病毒。全國餐桌周圍有一百萬張空椅子。每一條生命都是無法取代的損失。每個人身後都留下的每一個家庭、每一個社區、以及整個國家都因為這場大流行疫情而永遠改變了。(拜登妻子)吉兒和我為他們每個人祈禱。

對於那些悲傷的人，那些在問自己沒有他將如何生活、或者沒有她要怎麼辦的人，我深深理解。我知道你們心中那個黑洞有多痛、這個打擊多麼無情。但我也知道你所愛的人從未真正離開。他們將永遠與你們同在。

▲▼美國染疫住院人數暴增，已創下新高紀錄。美國疫情,美國確診,covid-19（圖／路透）

美國因感染新冠病毒死亡的人數己衝破一百萬人。（圖／路透）

作為一名美國國民，我們不能對這種悲傷無動於衷。為了治癒，我們必須銘記。我們必須對這場疫情大流行保持警惕，並且盡我們所能、盡可能挽救更多的生命，就像我們要比以往任何時候進行更多的檢測、注射疫苗和給予治療一樣。國會在未來幾個月維持這些資源至關重要。

為了紀念，作為美國同胞，讓我們互相給予力量。因為當我們保持謙卑時，我們從不放棄。作為美利堅合眾國的一分子，我們能夠、也將共同努力。 願上帝保佑失去生命的100萬名美國人和他們的至親。」

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