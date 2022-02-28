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監獄開門！烏克蘭釋放「大量囚犯」參戰　接下來24小時是關鍵

▲▼烏克蘭軍隊此前在基輔外圍裙帶地區進行軍演。（圖／路透）

▲烏克蘭官員稱，目前正在從監獄釋放大量過去曾從軍的囚犯參戰。圖為烏軍先前在基輔外圍裙帶地區進行軍演。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄軍兵臨城下，包圍烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤倫斯基27日在通話中向英國首相強生表示，接下來24小時對烏克蘭來說「至關重要」。烏克蘭高官辛紐克（Andriy Sinyuk）透露，政府正在釋放大量「前軍人」囚犯出獄，加入抗俄作戰。此前，澤倫斯基同意與俄方進行談判，但對結果抱持懷疑態度。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於27日表示，接下來24小時將成為關鍵。（圖／翻攝自澤倫斯基臉書）

根據路透報導，唐寧街發言人表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）27日與英國首相強生（Boris Johnson）通話時提到，接下來的關鍵24小時，對烏克蘭來說「至關重要」。而強生也表示，英國與其盟友將盡可能確保「防禦性」援助送抵烏克蘭。

▲▼一名烏克蘭軍人在烏克蘭哈爾科夫市外的戰地手持火箭推進榴彈（RPG）發射器。（圖／路透）

▲烏克蘭將從獄中釋放「具軍事經驗、希望為國作戰」的囚犯。圖為烏克蘭哈爾科夫市外的戰地的一名烏克蘭軍人。（圖／路透）

俄烏開戰第4天，整個基輔已徹底被俄軍從外部包圍，主力部隊距基輔只剩20公里。烏國總檢察長辦公室檢察官辛紐克27日於烏克蘭公共電視台（Hromadske）受訪時表示，烏克蘭政府正在從監獄、看守所釋放被關押的前任軍人，因為他們表示「希望能在戰時保衛國家」。不過，他並未具體說明這是否涉及所有級別的囚犯。

辛紐克說，這項措施是由最高級別官員所決議的，適用於烏克蘭全國範圍內被拘留和服刑中的大量人員，但有關釋放大多數普通囚犯的問題仍在商討中，包含受刑人的「軍事作戰經驗、為國家立下的功績與對犯罪的悔意」都將被考慮在內。

此前，澤倫斯基27日稱願意與俄方展開談判，烏克蘭代表團將在普里皮亞季河附近的「烏克蘭－白俄羅斯」邊界，與俄羅斯代表團會面。然而，澤倫斯基也表示，他對結果抱持懷疑態度，「老實說，我實在不相信這次會談的結果，但姑且一試吧。」

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