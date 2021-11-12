監獄如酷刑煉獄！俄囚犯「定期被性侵」逼拍性愛影片　殘暴畫面曝

▲俄羅斯再爆囚犯在獄中被虐待和性侵，下同。（圖／翻攝自Gulagu.Net）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯監獄最近再爆殘忍虐囚事件，一名被關押在薩拉托夫（Saratov）的白俄羅斯男子拍到最新影片，顯示被關在OTB-1監獄的囚犯長期被恐嚇、性侵、毆打與侮辱。

據《紐約郵報》報導，長期關注俄國監獄狀況的「Gulagu.Net」網站最近再次曝光一段虐囚影片，顯示至少有5名囚犯在監獄官員的指示下被鈍器插入性器官或性侵，甚至還有人被當眾淋尿和虐打。Gulagu將這些實暴的監獄稱為「酷刑傳送帶」，並表示將持續對相關暴行進行獨立調查。

該組織聲稱，監獄的醫院秘密僱傭了一群性侵犯，唆使他們定期性侵囚犯，並將過程拍下來送到國安局存檔，以便未來能持續勒索囚犯，「這是監獄內『犯罪陰謀』的一部分」。

此前，Gulagu也曾公佈一段令人作嘔的影片，只見一名男子被裸體綁在床上，他身旁的獄警則用掃把猛戳他的下體，讓囚犯當場發出淒厲慘叫。據報導，這段影片導致相關監獄的典獄長費多托夫（Alexei Fedotov）被拔官。

人權觀察組織（Human Rights Watch）俄羅斯計畫主任洛辛納（Tanya Lokshina）表示，人權觀察組織無法證實這些影片的真實性，但這些畫面讓人感到強烈擔憂，「俄國監獄的酷刑問題非常嚴重，政府也沒有進行足夠的調查。」

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