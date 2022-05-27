孝順女友把阿公刺胸前！他嘿咻見「深情凝視」心累分手了

▲朋友女友將阿公刺在胸前。（示意圖／翻攝自pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會將有意義的人事物以刺青的方式留在身上，沒想到意外發生尷尬的事。一名男子透露，女友把阿公刺在胸前，每次2人要恩愛的時候，都會感受到與眾不同的「凝視」，讓他無法繼續忍受，只好提出分手要求。不少網友看到後，紛紛笑說「換你把阿嬤刺在身上」。

有網友在臉書「爆怨公社」發文透露，朋友和女友在一起沒多久就分手了，讓他感到相當驚訝，詢問之後才知道是因為女方把阿公刺在胸前，對方每次準備要恩愛的時候，都會感受到炙熱的目光，崩潰表示「我真的不能接受這麼忠實的觀眾，沒有一次不在的」。

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▲朋友受不了和女友阿公對視，決定提出分手。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到朋友的境遇，原PO忍不住笑說，對方失去了一個感覺很孝順的女生，認為如果真的受不了阿公的凝視，其實可以戴眼罩解決，還能製造出不同的情趣，直說「你這個笨蛋」。

不少網友看到PO文後，紛紛笑說「可以大膽的說我要看你阿公」、「不行啊，這樣每次都在跟阿公親親！我也沒辦法」、「我遇過把前女友刺在胸口的」、「叫她刺阿嬤在胸口也可以啊，恩愛時候，阿公阿嬤可以好好聊天」、「你有想過阿公的感受嗎」、「你朋友不會也刺阿嬤在胸前喔？這樣祖孫可以一起快樂不是很幸福嗎」。