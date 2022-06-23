阿富汗20年來最致命強震　傷亡數千曝三大原因

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阿富汗22日遭遇20年來最致命地震，迄今已造成至少1000人死亡、逾1500人受傷，傷亡數子還可能進一步上升。地震學家分析指出，地理位置、建築物品質與人口密度是造成傷亡慘重的三大原因。災難發生後，多個國家和國際組織表示將伸出援手，幫助阿富汗民眾渡過難關。

22日淩晨發生的這次強震，達芮氏規模6.1，震央位於阿富汗東部城市霍斯特(Khost)西南40多公里處，震源深度約30公里。「美聯社」形容，這是「阿富汗20年來所遭遇的最致命地震」。

▲阿富汗遭遇致命強震，一名老者無語問蒼天。（圖／達志影像／美聯社）

為何傷亡慘重？專家分析三大原因

「美國地質勘探局」(USGS)地震學家桑德斯(Robert Sanders)認為，在世界上的大部分地方，這等規模的地震理應不會造成如此廣泛的破壞和重大傷亡。他指出，這次地震造成遇難人數如此眾多，原因在於地理位置、建築品質和人口密度。 他指出，震央區域地處山區，導致山體滑坡和落石。另一方面，老舊的建築物更有可能倒塌。他同時點出人口密度：「由於該地區人口密度太大，我們在過去已看到類似地震造成的重大破壞。」

1.19億人有感，惡劣天氣增加救援難度

這場地震同時波及附近多個國家。「歐洲地中海地震中心」(EMSC)稱，巴基斯坦、阿富汗和印度約有1.19億人感受到地面晃動。「法新社」報導，這場地震在崎嶇不平的阿富汗東部地區造成嚴重打擊，目前仍有許多民眾被困在瓦礫下，救援人員表示，大雨、山體滑坡和地形崎嶇等因素，增加了救援行動的複雜性和困難度。另一方面，最近阿富汗全國多省出現強降雨和洪澇災害，阻斷了部分公路，對救援行動造成巨大阻礙。

▲阿富汗發生強震後，救援物資陸續抵達。（圖／路透）

塔利班最高領導人求援，國際社會紛紛伸出援手

「美聯社」報導，災難發生後，阿富汗塔利班最高領導人艾昆薩達(Hibatullah Akhundzada)罕見的向國際社會和人道主義組織求援。據稱，目前阿富汗3800萬人口中，超過60%的民眾依靠國際援助生存。

災難的發生引起國際社會廣泛關注，多個國家和國際組織表示將向阿富汗伸出援手，幫助阿富汗民眾渡過難關。 聯合國秘書長古特雷斯22日發表聲明稱，聯合國在阿富汗的機構已經充分行動起來，對地震導致的人道需求進行評估並提供初步支援。他呼籲國際社會向阿富汗災民提供援助。

美國國務卿布林肯發表聲明說：「美國人道夥伴已採取行動，包括遣送醫療團隊協助有需要的民眾，而我們也在評估其他因應選項。」此外，伊朗、土耳其等國家亦表示會向阿富汗提供人道主義援助。