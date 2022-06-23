打臉侯友宜「恩恩案交司法調查」　民進黨團轟甩鍋：沒案怎調查？

記者呂晏慈／台北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」染疫過世，恩恩媽報案及市府橫向聯繫音檔曝光後引發輿論譁然，新北市長侯友宜則稱，恩恩事件已交給司法單位靜待調查。不過，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰今（23日）直指，侯友宜口頭說要檢討，卻沒有任何檢討內容，實際上，此案沒有任何案件被移送到司法機關，是要如何交給司法偵查？新北市府如果有誠意要檢討，自己就可以做行政調查，但至今只有甩鍋、掩蓋逃避。

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團今天上午舉行「國民黨不敢幫恩恩，開始消費長照長者」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，對於恩恩這個不幸事件，侯友宜「吃案」、國民黨冷血躲起來，還放任網路支持者攻擊恩恩爸，非常遺憾國民黨不重視每一條珍貴的生命，只重視打垮指揮中心、攻擊防疫政策，好讓國民黨年底好選舉、保護侯友宜，如果真的有心，就要求侯友宜公布資料，不要消費往生者。

黃世杰也說，人民要看到政府面對此案的態度，絕對不是掩蓋逃避，甚至演戲、打壓媒體、威脅讓吹哨者「被自首」，侯友宜只是在口頭上說「負起責任」、「交給司法偵辦」，實際上這是一句空話，因為新北市府到目前為止還是認為沒有任何疏失，自然沒有任何案件移送到司法機關去，唯一有的司法案件，是消防局同仁個人按鈴控告吹哨者，「請問是要如何交給司法偵查？」

黃世杰披露，事實上，所有資料、人員都在新北市政府裡面，新北市政府如果有誠意要來檢討，自己就可以做行政調查，但從侯友宜、新北市府、國民黨從上到下，看不出有任何願意誠實面對、誠懇檢討的地方，「只有無止盡的口頭說要負責，口頭說要交出所有資料，口頭說要檢討，但是沒有任何真正檢討的內容」。

民進黨立委林楚茵批評，近日網路出現質疑恩恩媽為什麼要等派車等沒有同理心的留言，國民黨新北市議會黨團甚至在沒有表決的狀況下，讓民進黨團要求專案報告的提案直接「被消失」，配合侯友宜「吃案」，難道只能靠爆料者和媒體追真相嗎？侯友宜這個號稱民調最高的縣市首長，甚至在事發後想要打壓媒體，還是只是在臉書說要負起全責，再用司法當作自己的遮羞布？