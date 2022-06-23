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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲拋「金廈大橋」即興演出？　民進黨諷：發言人還要幫擦屁股

記者呂晏慈／台北報導

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲日前拋出興建「金廈大橋」主張，陸委會批評無知又荒謬，但柯文哲發言人回擊，指2016年時任正副總統候選人的蔡英文、陳建仁輔選金門被提名人時，曾談及這個政見，引發「打臉」說，對此，民進黨發言人、立委黃世杰23日受訪表示，兩岸關係是何等重要，但柯文哲自己即興演出，發言人還要幫他「擦屁股」，民進黨不會隨之起舞。

▲民進黨中常會後記者會，公布新任發言人黃世杰。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委黃世杰。（資料照／記者林敬旻攝）

黃世杰今天在黨團記者會後受訪諷刺說，柯文哲到金門去「即興演出」，隨便拋出這個議題之後，民眾黨的發言人就必須忙著替他擦屁股，所以到處搜尋網路新聞，用斷章取義的方式來說這是蔡英文、陳建仁在2016年時的政見，「這是非常無稽（之談）的」，大家想想看，兩岸關係是何等大事，是非常嚴肅的國安議題，不可能有總統候選人提出這樣的政見，還沒有變成國際新聞。

黃世杰還原當時現場狀況表示，陳建仁2016年1月赴金門輔選時是說，跨海大橋牽涉兩岸問題，兩岸的議題應該在穩定、堅固的基礎下，再來談兩岸的任何交流合作，不管是蔡英文、民進黨都是秉持嚴肅的態度面對兩岸議題，絕不會即興說要蓋一座橋，這顯然是柯文哲市長自己即興演出，民進黨不會隨之起舞，也相信民眾不會輕易相信。

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