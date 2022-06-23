快訊／傳戰新北市長　羅致政：被徵召是榮譽「只要團結就能勝選」

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選戰將在年底登場，民進黨啟動提名佈局作業，近期傳出，民進黨立委羅致政可望在英蘇兩大系統默契合作下出線，對此，羅致政23日下午出席新北小英之友會活動時語帶保留說，被徵召絕對是責任及榮譽，相信黨會挑出最適合的人選來打贏選戰，新北市絕對不是所謂極度艱困的選區，「只要團結合作的話，絕對有勝選的機會」。

▲新北市立委羅致政出席小英之友會活動。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

羅致政今天下午受訪說，謝謝行政院長蘇貞昌日前受訪對立委吳秉叡和自己的肯定，相信對於任何一個從政黨員來講，如果被徵召參選新北市，絕對是「責任榮譽」，也是非常必須要完成的使命，任何一個從政黨員都會當作責任使命及榮譽。

至於身兼黨主席的總統蔡英文或民進黨中央是否有與羅致政談過？羅致政表示，選舉對策委員會和主席會有全盤考量，從時程的掌握、人選的選定，相信會做最後最重要也最重要的決定；新北市是很大的選區，很多議員也都期待早點確定人選，不管怎麼樣，這是一個團隊的戰爭、團隊的選戰，從新北市長到各區議員，都是團隊作戰，人選確定對選戰的推動將有很大的幫助。

羅致政分析，新北市看起來是一個艱困的選區，但是他從來不認為新北市是一個「弱的選區」，因為新北市在12席立委中，民進黨籍佔了9席，而且都是表現非常優秀的立委，另外在議員部分，這次也採過半的提名，從組織面來看，新北市絕對不是所謂極度艱困的選區，「只要團結合作的話，絕對有勝選的機會」。

對於媒體關注有人點名可派基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安轉戰新北，羅致政直言，民進黨優秀黨員很多，不管是縣市首長、民意代表或政務官，相信黨挑出最適合的人選來打贏選戰。談到黨內不斷勸進交通部前部長林佳龍選新北，羅致政則認為，黨和選對會會做總體考量，不管最後決定徵召誰出來，絕對是團結、有戰鬥力的團隊。

另外，有關黨內指英系已掌握台南市、高雄市兩都，若是雙北分別提名衛福部長陳時中與羅致政將「包下4都」的說法，羅致政直言，派席不應該是考量人選唯一或絕對的因素，整個黨都有總體選戰佈局，派系只是其中之一，「最好的人選、最適合的人選、最有勝選機會的人選，才是應該考量的因素」，對民眾來講，希望黨提出最優質的候選人。

至於與陳建仁同台是否有希望副總統為其參選新北市長加持，羅致政說，陳建仁是全國小英之友會的榮譽總會長，來參加新北市小英之友會的活動非常合理，而且陳是國際知名的公衛專家，出席活動與政治無關，主要是要展現對社會關懷服務的工作。