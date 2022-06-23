美商會示警台灣供電不穩　張其祿：蔡政府還在用愛發電？

▲台灣民眾黨立委張其祿。（資料照／張其祿國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣美國商會發布「2022台灣白皮書」，指出台灣有能源、人才與勞動市場重組、開放邊境及重啟商務活動等3大急迫性問題，並指安全及穩定的能源供給，成為「愈來愈擔心的議題」。對此，台灣民眾黨立委張其祿今（23日）指出，美國商會都說話了，蔡政府已沒有理由再拖延「穩定供電網」的工作，同時，海外投資者及民營企業對綠電需求日益增加，綠電的供給量及穩定度提升也迫在眉睫，台灣已不能再等。

張其祿今天質疑，美國投資方都說話了，蔡政府還在「用愛發電」？他早已多次示警「台灣供電網太不穩定」，導致「電力系統韌性不足」及「社會脆弱度過高」，蔡政府多次表達「供電穩定、不缺電」是場面話，實際上已經造成我國民生及外資投資的巨大隱憂與障礙。

張其祿表示，台灣目前已是「一流民主國家」，但蔡政府滿足基礎民生需求「穩定供電」成效卻仍停留在三流階段，此次美國商會直接點名「台灣供電不穩，須馬上處理」，蔡政府難道要繼續以「不缺電」甚至「用愛發電」來粉飾太平？依台灣美國商會白皮書指出，有「77.9％會員對電力供應有高度隱憂」，更是對我國投資環境及供電現況投下高度不信任票。

張其祿憂心，台灣未來經濟成長可期待，但電力需求年增2.5％，當前也正進入我國「淨零碳排」能源轉型及核電廠機組準備退役週期，若處理失當，不但因為電力系統造成壓力，導致無法穩定供電給住家與企業，將會造成巨大的民生及企業損失，更嚴重的台灣將可能失掉很多投資機會，這都是政府賠不起的。

張其祿建議，台灣接下來必須即刻在不影響價格競爭力和穩定供電的前提下，集中國家資源優先處理「供電網穩定」問題，並積極推動能源轉型政策；蔡政府也不能再繼續以「下修能源轉型達成目標」、「僅施行碳費」落後制度等等方式來掩飾政府在全球「淨零碳排」布局之不足。

此外，張其祿補充，「合理電價」議題更是蔡政府不能一再延宕、逃避的問題，必須考量優先調漲用電大戶電價，透過以價制量減少發電成本損益差距，這已牽涉著產業、一般民生及世代間資源分配正義。