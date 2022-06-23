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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳民進黨下週徵召陳時中　吳思瑤：心力放防疫沒餘力佈局選舉

▲▼立委吳思瑤質詢動滋券2.0使用狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者許敏溶攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉年底登場，有媒體報導，民進黨在下週三徵召衛福部長陳時中參選「機會很大」。不過，民進黨立委吳思瑤今（23日）受訪駁斥說，該報導毫無根據，且非事實，她與陳時中聯繫皆聚焦北市防疫政策，並未討論選舉。

媒體報導，陳時中雖未表態參選北市長，但公務之餘已透過吳思瑤、台北市議員許淑華等人，積極拜會北市相關團體，陳時中甚至已完成後援會、競選經費也初步備妥，就等正式宣布。

對此，吳思瑤今天受訪時駁斥該報導內容，並稱陳時中將百分之兩百心力放在防疫工作，沒有餘力進行選舉布局，她與陳時中聯絡時，都是聚焦北市防疫政策，沒有討論選舉、也沒有機會。

吳思瑤提及，隨著選舉時間逼近，社會對陳時中是否出徵北市的討論越來越高，但愛之不要害之、不要陷黨中央、陳時中不利，眼前仍是防疫大於選舉，黨中央目前沒有傳出徵召北市長人選的具體時間表。

吳思瑤呼籲，將這份期待放在心中，她願意給黨中央及陳時中時間與空間，防疫大於選舉的步調是非常明確，期待台灣守住疫情，後續北市長人選，還有長的時間能規劃、多方討論。

民進黨發言人李妍慧昨晚說明，相關報導係屬傳聞，民進黨秘書長林錫耀接受訪問已經回應，目前民進黨在全國22縣市已完成12縣市提名，最後10縣市包含金門、馬祖，也不見得每個縣市都會提名。

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