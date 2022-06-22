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新北五股「竹筍季」開跑　綠竹社區體驗採筍一日遊

▲新北五股「竹筍季」開跑 綠竹社區體驗採筍一日遊。（圖／新北市農業局提供）

▲進入筍園尋找綠竹筍、體驗挖竹筍及竹筍選購小知識。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農村再生社區－綠竹社區以生產綠竹筍聞名，每年六至十月更是竹筍產季，即日起至10月每周六、日舉辦「竹筍季系列活動」，有夏日筍情音樂會、人文生態導覽及食農採筍教育體驗一日遊等活動，好吃好玩的農村生活體驗，這個夏日邀請親子一同來共襄盛舉。

五股區綠竹社區位於觀音山國家風景區內，是五股著名的的竹筍產區，種植面積超過100公頃，這裡擁有充足的日照、山坡地形中的水分涵養、富含礦物質的砂質壤土及筍農耕作技術，讓這裡的綠竹筍鮮甜細嫩，也使綠竹社區研發出許多特色料理，像竹筍沙拉、五花肉筍乾、金沙綠竹筍等。

▲新北五股「竹筍季」開跑 綠竹社區體驗採筍一日遊。（圖／新北市農業局提供）

▲闔家大小來綠竹進一步認識綠竹筍生態。

綠竹社區理事長林陳素梅表示，往年在綠竹筍盛產之際透過農村再生執行計畫辦理竹筍季系列活動，吸引許多遊客慕名前來參與在地產業活化活動，了解綠竹筍產業生態與其優質之處，系列活動即日起至10月份每周六、日，含行前教育、進入筍園尋找綠竹筍、體驗挖竹筍及竹筍選購小知識，品嘗竹筍大餐後下午還有「夏日筍情音樂會」及「旗竿湖農場生態文史導覽」。報名方式一律採線上報名：https://web.hocom.tw/h/index?key=4kk4x

農業局長李玟表示，農業局長期輔導綠竹社區推動在地產業及發展竹筍料理，為具有人文風情的鄉村旅遊目標而努力，實現農村社區永續發展之願景。社區擁有豐富的自然生態與人文景觀，對於農村活動有興趣的民眾，歡迎闔家大小來綠竹進一步認識綠竹筍生態，疫情期間參加活動務必確實戴好口罩、做好消毒、保持社交距離，玩得開心吃得也開心。

▲新北五股「竹筍季」開跑 綠竹社區體驗採筍一日遊。（圖／新北市農業局提供）

▲夏日筍情音樂會邀請在地創作歌手林助家演唱金曲。

▲新北五股「竹筍季」開跑 綠竹社區體驗採筍一日遊。（圖／新北市農業局提供）

▲綠竹社區研發出許多特色料理。

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