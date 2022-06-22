恩恩送醫SOP新北獨創？　他抓「基隆桃園都一樣」：中央在甩鍋

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／新北報導

恩恩案報案錄音檔曝光，有部分聲音指新北市獨創全台的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，才讓恩恩錯過了黃金救治時間，不過，媒體人韋安表示，在恩恩案之前，其實桃園、基隆都是接受中央指揮中心指引後，採用和新北一樣的SOP。

中和2歲男童恩恩4月染疫病逝，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發批評。對此，新北市府多次強調，確診者的送醫程序是遵照中央指引。

回頭看各縣市的措施，在恩恩4月19日病逝那天，基隆市消防局受理1歲半確診男童緊急就醫，當下值勤員不等衛生局通知，就先行派車，事後市府才調整確診者的就醫流程。基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢日前受訪時指出，恩恩案如果發生在新北市之外的其他地方，消防局的處置應該是一樣，因為當時的防疫政策還是「清零」，所以過程更嚴謹，都需要由衛生局確定收治醫院，消防局才能派車。

而在4月27日桃園市議會上，民進黨議員鄭淑方也問到恩恩案，消防局長謝呂泉回應，以往救護車都要經衛生局指揮才出動，目前程序已進行調整。

韋安質疑，全台各地明明是按照指揮中心的指引，訂下相同的SOP，現在指控新北「獨步全台」和「政策殺人」，完全是赤裸裸的抹黑，和幫指揮中心卸責甩鍋，不是嗎？

事實上，在恩恩案之前，高雄就有名男子在1月隔離檢疫期間突然失聯，妻子請男子妹妹查看，發現他在浴室暈倒打給119，自己期間12:36就先通報鳳山區公所，12:38也撥打高雄市政府疾病管制中心電話通報，但救護車一直到14:09才抵達，而男子最終就醫不及死亡。

根據當時高雄市府說明，此案為家屬通報失聯，衛生單位隨即啟動協尋，通報鳳山區公所由負責關訪該案之里幹事就近尋訪，13:15里幹事回報衛生單位個案有醫療需求，並由衛生局疫調中心於13:23連繫消防局備勤。

119勤務指揮中心13:23接獲衛生局疫調支援中心要求、並於13:30指派小港分隊防疫專責分隊專勤人員2名擔任此趟勤務，惟專責人員甫完成前趟任務返隊，需進行車輛及設備清消、防疫物資補充與個人防護裝備著裝等工作；著裝完成後接獲119再通知個案於13:49狀況危急，於13:52出勤、並於14:06到場立刻進行急救，持續到14:50急救無效，經家屬同意放棄急救。

面對恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜22日出席疫情應變暨市政會議，他坦言，自己曾經歷過相同失去的痛，所以感同身受，他也深感愧疚，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」