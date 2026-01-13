　
    • 　
>
地方焦點

長照服務升級　嘉義縣六腳鄉長照機構工程啟動

▲▼ 嘉義縣長照量能再升級　朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣長照量能再升級　朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部朴子醫院今（13）日舉行「六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮」，嘉義縣長翁章梁、衛福部醫福會副執行長王裕煒、長照司副司長吳希文、朴子醫院院長曹承榮及地方各級民意代表出席祈福祝禱，見證嘉義縣公共化住宿式長照服務量能再度升級。

▲▼ 嘉義縣長照量能再升級　朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

本案基地為六合國中舊址，廢置多年後配合中央推動公共化資源計畫，由縣府輔導、朴子醫院提出申請，重新規劃土地使用方式，成功活化閒置土地，展現中央政策支持與地方政府具體落實的成果。

朴子醫院院長曹承榮表示，六腳住宿式長照機構興建工程獲衛福部長照司補助逾2億元經費。一樓規劃為日間照顧中心，設置40床；二樓為住宿式長照中心，設置60床，合計可提供100床服務量能，預計於117年5月正式啟用。

本案建地面積約6,500平方公尺，樓地板面積約4,000平方公尺，其餘空間將保留作為寬敞的活動場域及綠帶使用，營造舒適友善的生活環境。

▲▼ 嘉義縣長照量能再升級　朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

曹院長進一步指出，建築設計將跳脫傳統醫院的冰冷印象以「家」為核心概念，打造溫馨、安心的居住空間，讓長照大樓成為長者能長期安居與療養的生活場所，而非僅是醫療機構，未來也將成為長輩安心生活、家屬放心託付的好所在

衛福部自107年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，透過公立醫院申請，在長照服務資源不足區新建或修繕住宿式長照機構，目標在116年前完成全國布建6,500床。

▲▼ 嘉義縣長照量能再升級　朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，嘉義縣申請共申請4案住宿型長照機構，包括衛福部3案(新港、灣橋、六腳)和嘉義縣衛生局1案(布袋)，未來可提供601床服務，大幅提升縣內住宿式長照服務量能。

嘉義縣衛生局指出，公共化住宿式長照機構可確保收費合理、服務穩定，提供長者及身心障礙者更具品質與可負擔性的照護選擇，期待朴子醫院將醫療量能整合機構照護、醫療轉介、居家護理、安寧照護及社區外展服務，建構醫療與長照無縫銜接的照護模式，提升照顧的連續性與可近性。

▲▼ 嘉義縣長照量能再升級　朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

相關新聞

嘉義首座挪亞方舟長照學苑動土啟航

嘉義首座挪亞方舟長照學苑動土啟航

戴德森醫療財團法人23日上午於嘉義縣民雄鄉舉行「八福長照學苑動土感恩禮拜」，在地方長官、社福團體、長照夥伴與社區民眾的共同見證下，象徵全台首座以「挪亞方舟」意象打造的創新型長照園區正式啟航，總經費約5億元興建地上4樓、共1877坪之社福長照大樓，提供日照、住宿式長照、復能訓練與世代共融空間，預計2028年完工，未來將成為嘉義高齡社會的重要服務據點。

朴子醫院新設兒童治療室

朴子醫院新設兒童治療室

張啓楷嘉義超高齡社會倡導預防醫學

張啓楷嘉義超高齡社會倡導預防醫學

朴子醫院長照個案獲修繕　重建家園安全

朴子醫院長照個案獲修繕　重建家園安全

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業守護在地

朴子女婿曹承榮任朴醫院長　專業守護在地

