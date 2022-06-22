醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩染疫病逝，家屬出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，如今音檔全部曝光，因規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫。資深媒體人周玉蔻指出，自己問過很多醫生，「早一個小時救的話，（恩恩）當然有可能救回來」，而恩恩爸爸則哽咽表示，「他在醫院6天這麼努力，我相信這一小時是非常關鍵。」

2歲男童恩恩4月染疫病逝，恩恩爸爸質疑當時政府連絡過程有瑕疵，因此錯過了黃金救治時間，而今音檔流出後，各界批評聲四起，周玉蔻21日在《辣新聞》談到，如果報案第一時間救護車就來，恩恩救得回來嗎？台灣醫事法律學會執行長羅浚晅回應，「你覺得新北市有發揮它救護的責任嗎？」在他看來，這件事確實是延誤的，這個孩子在緊急的時候，意識不清，一個一個病兆不斷發生，就應該趕快救他，有人說可能衛生所人員每天接很多電話所以麻木，「我是一個醫生，你問我有沒有感，我非常有感」，新北市一個400萬人的城市，這樣做不及格。

周玉蔻提到，自己問過很多醫師，大家都認為，「早一個小時救的話，當然有可能救回來」；恩恩爸爸則說，如果一開始有給他氧氣，讓他血氧維持95以上，後面病變可能不會那麼快發生，「因為你想，恩恩在醫院堅持了6天，他非常努力」。

周玉蔻說，恩恩在醫院掙扎了6天，如果可以趕快給他治療，是救得回來的？羅浚晅說對，並喊話制度要改變，不能再發生這樣的悲劇。