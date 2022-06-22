恩恩案侯友宜喊扛責！新北議會爆口角　藍綠拍桌互罵可恥

▲新北市議會爆衝突。（圖／翻攝民進黨議員何博文臉書）

記者皮心瑀／新北報導

新北市中和區2歲男童恩恩案持續延燒，市長侯友宜22日表示願意負起全部責任，藍綠則在議會過招，民進黨團希望侯友宜專案報告，並成立真相調查小組，卻與國民黨團爆發口角，民進黨的何博文更與國民黨的陳明義互嗆長達一分鐘，最終議長敲槌表示時間到了，案子審完了散會，再讓民進黨團氣得拍桌大罵。

中和2歲男童恩恩4月染疫病逝，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發批評。

侯友宜22日出面表示，自己曾經歷過相同失去的痛，所以感同身受，他也深感愧疚，沒有做好保護市民的責任，「我會反省檢討，我會負起全部責任。」

新北市議會今審查議案，民進黨團臨時動議變更議程要侯友宜專案報告，卻受到國民黨團阻撓，何博文質問陳明義，「你睡得著覺嗎？你對得起自己的良心嗎？你自己也有兒子欸？丟臉」陳明義說，「我睡得很安穩」，反指控綠營早有掌握訊息，卻讓恩恩爸爸蒙在鼓裡一個月，並要民進黨團動議，何博文則喊直接表決，看誰反對變更動議，最終未果。

何博文隨後點名新北市副市長劉和然，「他為什麼不敢出來？他不是嗆聲很大聲嗎？」並批評國民黨團言行不一，人格分裂，對外都說對恩恩爸要有同理心、要追求真相，議場內卻百般阻撓，更可恥的是怕露餡，竟然直接敲槌散會，連記名表決都不敢。