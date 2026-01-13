　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斥資1700萬！花蓮吉安國中改舖PU跑道　運動場域同步優化

▲▼吉安國中運動操場紅土跑道土壤硬化且排水不良，嚴重影響教學品質與使用安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼吉安國中運動操場紅土跑道土壤硬化且排水不良，嚴重影響教學品質與使用安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續改善校園基礎建設，提升學生運動安全與學習品質，花蓮縣政府核定補助吉安國中新台幣1,700萬元，辦理「運動操場及周邊設施整建工程」，透過全面完善校內運動設施，打造安全、舒適且具專業水準的運動場域。

吉安國中運動操場自民國80年代初期竣工啟用迄今已逾30年，既有紅土跑道已呈現土壤硬化現象，且早期排水設施規劃不全，以致運動場地整體洩水效能不彰，嚴重影響教學品質與使用安全，亟需改善。此次整建工程重點之一，係將紅土跑道改建為PU跑道；考量該校位處山腳下，氣候多雨潮濕，PU跑道具備良好排水性能、面層彈性及止滑效果，可大幅降低運動傷害風險，使日常體育課程、校內活動及運動賽事得以順利推行。

▲▼吉安國中運動操場紅土跑道土壤硬化且排水不良，嚴重影響教學品質與使用安。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除跑道整建外，本次工程也同步進行操場周邊設施整建，優化整體排水系統與使用機能，提升校園運動空間完整性與實用性，使操場不僅是教學場域，更能成為社區居民共同使用的公共運動空間。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府長期重視教育環境與學生身心健康，透過持續投入資源，逐步改善各級學校老舊設施，落實「以學生為本」的施政理念，未來也將持續盤點校園設施需求，與學校攜手打造安全優質的學習環境，促進學生健康成長，並帶動校園與社區的良性互動。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

更多熱門

相關新聞

斥資5千萬　富里打造藝文學習新地標明年底亮相

斥資5千萬　富里打造藝文學習新地標明年底亮相

花蓮縣富里鄉公所推動的「富里鄉多功能中心整建計畫」日前順利完成決標，總經費達新台幣5,000萬元，預計於115年底完工啟用。此一重大公共建設將為富里鄉帶來嶄新的藝文與學習空間，不僅改善既有設施老舊問題，更將全面提升地方文化軟實力，成為富里鄉文化發展的重要里程碑。

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

楊梅服務區「動線優化」卻塞爆　高公局延長開放路肩止血

斥資3千萬　花蓮2金針山農路品質全面提升

斥資3千萬　花蓮2金針山農路品質全面提升

花蓮校園老舊廁所大翻新　25所學校年底全完工

花蓮校園老舊廁所大翻新　25所學校年底全完工

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

紅十字會捐款興建　花蓮消防局水璉分隊廳舍動土

關鍵字：

斥資吉安國中PU跑道運動場域優化

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面