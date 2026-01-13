　
3C家電 3C焦點

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO在日前迎來realme、OnePlus（一加）回歸子品牌，13日傳出OnePlus深圳萬普拉斯公司涉嫌非法在台招募工程師，並匯入23億元，士林地檢今天依違反兩岸人民關係條例起訴2名台籍幹部，同時發布通緝OnePlus創辦人劉作虎。

▼OnePlus在台灣涉嫌非法招募工程師，遭士檢起訴。

▲▼

根據士林地檢署起訴書，劉作虎於民國103年底某日來台，與林姓男子洽談在台灣籌組手機軟體研發團隊事宜，在未經主管機關許可下，林男即依劉男指示在台灣為深圳萬普拉斯公司招攬員工，陸續僱用70多名研發工程師，為OnePlus進行手機軟體應用程式研發、驗證、測試等業務活動。

起訴書指出，劉男與鄭姓女子、林姓男子合謀，先於103年3月在香港設立「香港一加公司」，隔年3月在台設立「香港商一加科技有限公司台灣分公司」，由鄭女擔任負責人。108年5月，公司再分別更名為「香港商聲吶顧問有限公司」、「香港聲吶公司台灣分公司」。檢方統計自104年8月至110年1月間，深圳萬普拉斯公司透過「香港大盛國際貿易公司」等管道，以「受託研發及出售研發成果資產之收入」等名目，共匯入7293萬餘美元（約新台幣23億元）給台灣聲吶公司，作為支付在台招攬員工、核發員工薪資、採購設備等業務行為的營運資金。

偵訊時，鄭女辯稱自己只是掛名負責人，負責稅務規劃，不了解公司業務，也沒有領取薪水，並指台灣聲吶公司唯一的業務，就是幫深圳萬普拉斯公司的手機做研發工作。林男則坦承，自己是經劉作虎安排擔任研發主管，負責面試及帶領團隊，台灣聲吶公司未曾自己開發客戶，營運方向皆由劉男決定。

對此，檢察官調查後，認定鄭女、林男涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例，今天依法提起公訴。

01/11 全台詐欺最新數據

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

