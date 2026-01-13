　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

▲▼美國先前擊沈委內瑞拉外海疑似運毒船。（圖／翻攝自X）

▲美軍擊沉委內瑞拉外海的「疑似運毒船」。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》12日報導，去年9月2日首次執行「運毒船」攻擊任務的美軍戰機，外部塗裝竟是「民航機」外觀，而且武器藏於機身內部、而非機翼外側，從外觀完全看不出軍事用途，被多名專家質疑恐怕構成戰爭罪。

美軍機「偽裝民用機」　二度打擊11死

《紐約時報》率先披露後，多名前任與現任美國官員也向《華盛頓郵報》證實上述說法。他們指出，這架美國空軍飛機屬於特殊機隊，專門塗裝成民用機外觀，用於那些「不適合出現軍方典型灰色塗裝」的任務。

9月2日，該機針對目標船隻發動飛彈攻擊，一共造成11人死亡，包括在首次攻擊後返回現場，針對緊抓船體殘骸的2名倖存者進行2度打擊，儘管即時畫面顯示2人曾揮手並仰望天空。

偽裝打擊「恐構成戰爭罪」

法律專家指出，根據武裝衝突法，偽裝成民用機，並實施帶有明確殺傷意圖的攻擊，就被認定為「背信棄義」（perfidy）的戰爭罪（war crime）。

▼川普宣稱，美國正與販毒集團展開「武裝衝突」。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

喬治城大學法律中心國安法專家杭特利（Todd Huntley）指出，「如果武裝這些飛機是為了自衛目的，那就不算違法。但將其當作攻擊平台，並利用民用機外觀取得敵方信任，那就是違法。」

911事件後，杭特利擔任美國特種作戰部隊法律顧問長達7年，他直言美國根本不是在跟毒販進行「武裝衝突」，即便接受川普政府的說法，此舉仍違反國際法。

美軍緝毒「引發法律擔憂」

川普政府宣稱美國正與販毒集團處於「武裝衝突」狀態，去年9月起在加勒比海及太平洋地區大規模部署美軍，攻擊疑似將毒品運往美國的船隻。截至目前，類似攻擊已執行30多次，造成逾百人死亡。

一名前官員透露，動用機密軍事能力攻擊船上「不構成威脅的平民」，也在五角大廈內部引發憂慮。

五角大廈及美國特種作戰司令部均拒絕評論。但法律專家普遍質疑其合法性。

 
