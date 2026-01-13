　
地方 地方焦點

花蓮提高勞工職災慰助金！放寬住院天數　短期住院納入補助

▲花蓮修訂勞工職災補助及申請辦法。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮修訂勞工職災補助及申請辦法。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為體恤勞工及家屬常因職業傷害而陷入生活困境，另配合勞動部修訂慰問金上限，二度修訂「花蓮縣政府勞工職業災害慰助金發給作業規定」。自115年1月1日起調整職災勞工慰助金標準，除提高慰助金額外，並放寬住院天數，讓短期住院者得以納入補助請領，期許協助職災勞工家庭得以身心安頓重返職場。

職業災害不僅造成勞工身心上的傷害，也可能造成經濟、生活照顧及社會適應等方面的衝擊，導致家庭陷入困境。為落實照顧職災勞工及其家庭，花蓮縣政府修訂慰助金發給作業規定，提高受災勞工職業災害慰助金額度，由原先住院7日(含)以上發給5千元，放寬為住院4(含)日以上，未滿7日發給5千元、住院7日(含)以上發給8千元；經職業傷病專科醫師診斷，其身體障害影響工作能力達三個月以上者，或經其他專科醫師診斷後，實際休養三個月以上者，發給2萬元；因職業災害而亡故者，慰助金額則由原先3萬元提高為5萬元。凡設籍於本縣且年滿十五歲之勞工，因執行勤務發生職業災害致傷殘、疾病或死亡者，於事故認定之日起三個月內，本人或其遺屬得向縣府社會處提出申請。

花蓮縣政府表示，為方便職災勞工申請與諮詢，社會處設有協助職災勞工重返職場暨個案服務窗口，提供職災勞工權益法令諮詢、醫療及司法資源轉介等支持及預防性服務。如有相關職業災害服務需求，可以撥打縣府社會處專線：03-8225377，以提供專業諮詢服務。
 

網傳生兩胎免費住社宅　國土署澄清

網傳生兩胎免費住社宅　國土署澄清

中央日前推出「婚育宅」方案，至2028年預計從社會住宅釋出20％（約1.1萬戶）供民眾申請，減輕婚育家庭負擔。不過近日網路上卻流傳「生兩胎免費住婚育宅」、「生一胎租金5折」等，對此國土署澄清，婚育家庭仍需依合約繳交租金，並沒有免租或減租的規定。

要加LINE群組！00後新人「會提供公務機嗎」老鳥傻了

要加LINE群組！00後新人「會提供公務機嗎」老鳥傻了

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」是真的

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」是真的

台中掀廚餘機補助搶購潮　盧秀燕：有機會加碼

台中掀廚餘機補助搶購潮　盧秀燕：有機會加碼

台中廚餘機補助5千元　證件備齊30天入帳

台中廚餘機補助5千元　證件備齊30天入帳

