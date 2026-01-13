「不是發律師函就能叫人閉嘴！」　Cheap反擊雷虎：法院見

▲網紅Cheap。資料照，圖與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

百萬YouTuber「Cheap」近期發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，因內容涉及影射上市公司雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」。雷虎科技12日傍晚發訊駁斥指控，法務部門已完成蒐證，將正式提告以維護股東權益。對此，Cheap稍早貼出律師聲明函，並說「法院見」。

雷虎科技對Cheap提出「刑事加重誹謗及違反證券交易法告訴」

雷虎科技指出，Cheap在名為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」的影片中，於09:15至12:37處以言論評論公司，指稱其為「富爸爸變窮酸吱」，並質疑其經營模式涉及「先個人買、再叫公司接盤」。雷虎科技對此澄清，公司身為上市公司，所有資金往來與股權變動均受監管機關嚴格監督，影片內容所述之利益輸送情節全屬惡意虛構。

雷虎科技表示，影片創作者僅以短期股價波動就將員工的努力貶低為「題材炒作」，此舉嚴重傷害台灣國防自主產業的發展與形象。針對影片中使用「掛了幾十年」、「多年虧損」等詞彙意圖引發投資人恐慌，雷虎科技強調其與子公司之財務狀況皆定期依法公告，資訊公開透明，不容肆意抹黑。

雷虎科技表示，為捍衛商譽與股東權利，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法告訴，並規劃附帶民事求償，決定透過法律程序追究到底。

Cheap：不是發律師函就能叫人閉嘴

對此，Cheap稍早貼出律師聲明函並表示，他已經委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理，影片中提到的增資、併購、績效，全都是公開的財報、新聞報導及法院判決，且營運狀況本就是可受公評的公共事務，並不是發律師函就能叫人閉嘴，因此，他會積極應訴，「法院見」。