恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆、桃園都比照新北作法

▲新北市消防局局長黃德清。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／新北報導

恩恩案持續延燒，如今報案錄音檔流出，新北市府遭質疑「確診者要衛生單位同意才能派救護車」的規定獨創全台，最終才導致錯過黃金救治時間，消防局長黃德清22日上午在市政會議後受訪表示，新北市絕無自創送醫指引，在中央修改前，像是基隆市、桃園市，都比照新北市的作法。

中和2歲男童恩恩4月染疫病逝，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發批評。對此，新北市府多次強調，確診者的送醫程序是遵照中央指引。

黃德清今進一步指出，恩恩案發生後，中央才通報地方政府，面對危急案件不需衛生單位指定後送醫院，而在這之前，基隆市、桃園市也都與新北市送醫程序一樣。

新北市議會國民黨團書記長廖先翔也表示，從媒體報導內容就可看到基隆、桃園在恩恩過世前，也是要由衛生局派救護車，新北市只是按照中央指引制定規範，程序上並沒有「首創獨步全台」。

面對恩恩案，新北市長侯友宜已經表示「會負起全部責任」。恩恩爸稍早則透過視訊直播，點名新北市衛生局長陳潤秋、新北市消防局長黃德清2人應下台負責。